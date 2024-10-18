Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

漸漸踏入秋季，Love, Bonito推出秋季系列第二部分，包括Capsule、Signatures 和 Staples系列。10月的主題靈感來自於生活「層次感」，全新系列的設計旨在幫助每位女性應對生活中的複雜性，無論身處世界的哪個角落，從東南亞的溫暖街道到美國的涼爽氣候，我們的系列提供多樣化的層次穿搭選擇，適應你身處的環境與日常生活。

Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

今季主打全新6合1的乾濕褸，這款單品是Love, Bonito最具多功能性的單品，這款6合1的乾濕褸適合每個季節穿著。具有可拆卸的腰帶和袖子，還有一件內搭的設計，令配搭有更多可能性，可以將它穿作風衣、短外套、短背心、長款馬甲、有領連衣裙或無袖連衣裙，並配有側口袋和按鈕的前襟，並有Oat及Midnight Blue兩色可供選擇。

四色穿搭法：自然中性色的配搭 牛仔搭配牛仔，但你聽過自然中性色配搭自然中性色嗎？以迷人的橄欖色和泥土色，與秋天的樹葉互相呼應，或是用海軍藍和藍色為炭灰和黑色增添一抹亮色，展現出俏皮的風格。

秋季質感：人造皮革、牛仔布、針織品 在新系列中有齊秋季必備的物料——人造皮革、牛仔布及有紋理的針織品，提供額外的視覺趣味，既低調又永恆。

10 月購物優惠： 優惠 1 ：牛仔單品優惠 凡於2024年10月10日至20日，於Love, Bonito官網及全線門市，購買2件牛仔單品，即可享有5折優惠，適用於所有正價及折扣單品。共有六種不同類型的褲型可供選擇，包括直筒褲、錐形筒褲、闊腳褲、緊身褲、喇叭褲及孕婦褲款，超過100種風格的牛仔單品享有折扣優惠，當中更有30件款式低至$160起。 優惠 2 ：驚喜快閃優惠 凡於2024年10月21日至11月3日期間，於Love, Bonito全線門市，購買2件單品，即可享有75折優惠，購買3件單品，即可享有65折優惠，更會於10月28日增添更多優惠新款式，密切期待！