熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-18 15:30:00

Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

分享：
Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

adblk5

漸漸踏入秋季，Love, Bonito推出秋季系列第二部分，包括CapsuleSignatures Staples系列。10月的主題靈感來自於生活「層次感」，全新系列的設計旨在幫助每位女性應對生活中的複雜性，無論身處世界的哪個角落，從東南亞的溫暖街道到美國的涼爽氣候，我們的系列提供多樣化的層次穿搭選擇，適應你身處的環境與日常生活。

Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

Love, Bonito秋季系列 逾100款牛仔單品半價/低至$160

今季主打全新61的乾濕褸，這款單品是Love, Bonito最具多功能性的單品，這款61的乾濕褸適合每個季節穿著。具有可拆卸的腰帶和袖子，還有一件內搭的設計，令配搭有更多可能性，可以將它穿作風衣、短外套、短背心、長款馬甲、有領連衣裙或無袖連衣裙，並配有側口袋和按鈕的前襟，並有OatMidnight Blue兩色可供選擇。

adblk6
Belted 6-in-1 Trench Coat (Oat), Kendra Contour Knit Camisole Top (Ivory), Leggy Denim High Waist Flare Sailor Jeans (Ecru), Pleather Shirt (Cocoa) Belted 6-in-1 Trench Coat (Oat), Yuna Relaxed V-neck Vest (White), Esha Elastic Knit Column Midi Skirt (Ivory) Belted 6-in-1 Trench Coat (Midnight Blue), Denim Contrast Stitch Vest (Medium Retro Wash), Riley Button Down Shirt (White), Leggy™ Denim High Waist Flare Sailor Jeans (Indigo)

四色穿搭法：自然中性色的配搭

牛仔搭配牛仔，但你聽過自然中性色配搭自然中性色嗎？以迷人的橄欖色和泥土色，與秋天的樹葉互相呼應，或是用海軍藍和藍色為炭灰和黑色增添一抹亮色，展現出俏皮的風格。

RuchedReady Cropped Blazer (Dark Olive), Lia Crop Bustier Top (Olive Clay), RuchedReady Ily Notch Collar Blouse (Clay), Leggy Mentari Super High Waist Straight Leg Pants (Shiitake Clay) Riley Button Down Shirt (Periwinkle), Leggy Mayumi Elastic Pleated Wide Leg Pants (Tan) Cardigan (Charcoal), Oriya Knit Turtleneck Crop Tank Top (Charcoal), Leggy Mayumi Elastic Pleated Wide Leg Pants (Slate Blue)

秋季質感：人造皮革、牛仔布、針織品

在新系列中有齊秋季必備的物料——人造皮革、牛仔布及有紋理的針織品，提供額外的視覺趣味，既低調又永恆。

Denim Contrast Stitch Vest (Medium Retro Wash), Riley Button Down Shirt (White), Leggy Denim High Waist Flare Sailor Jeans (Indigo) Pleather Shirt (Cocoa), High Waist Vegan Leather Pencil Skirt, Robin High Neck Knit Top (Tan) Nola Turtle Neck Wool Blend Sweater (White), High Waist Crinkled Tiered Flare Midi Skirt (Black) Knit V-Neck Top (Ivory), Knit Cardigan (Black), Leggy Mentari Super High Waist Straight Leg Pants (Black)

10月購物優惠：

優惠1：牛仔單品優惠

凡於20241010日至20日，於Love, Bonito官網及全線門市，購買2件牛仔單品，即可享有5折優惠，適用於所有正價及折扣單品。共有六種不同類型的褲型可供選擇，包括直筒褲、錐形筒褲、闊腳褲、緊身褲、喇叭褲及孕婦褲款，超過100種風格的牛仔單品享有折扣優惠，當中更有30件款式低至$160起。

優惠2：驚喜快閃優惠

凡於20241021日至113日期間，於Love, Bonito全線門市，購買2件單品，即可享有75折優惠，購買3件單品，即可享有65折優惠，更會於1028日增添更多優惠新款式，密切期待！

Cropped Fray Denim Jacket $519+Denim High Rise Wide Leg Jeans $489 Relaxed Denim Collared Shirt $389+Denim High Waist Column Midaxi Skirt $449

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 