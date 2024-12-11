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2024-12-11 13:00:00

Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

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Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

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臨近年尾，相信大家都有大大小小的聚會，Love, Bonito今年冬季推出節慶亮片和緞面搭單品，配搭經典的紅色Signature系列單品，為女生們準備好節日戰衣。品牌同時特別首次設立節日禮品店，幫助大家尋找聖誕禮物。為迎接年末的最後一個月，Love, Bonito將舉辦兩場限時優惠，以優惠價格入手心儀的聖誕及跨年造型或冬季必備單品。

Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

Love, Bonito今季的節日系列，帶來多款閃耀的粗花呢和緞面連身裙，兼具優雅與修身效果。每件作品都經精心設計，具備如胸墊等細節，確保在派對上舒適自在。如果要出席大吃大喝的聖誕晚宴，可以Tweed Top配搭A-line skirtSatin Dress，盡情享受美食。另有微性感的吊帶連身裙V-Neck Pleated Dress，或以Asymmetric Top配搭Tailored pants，端莊得來時尚

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Tweed Top, A-Line Skirt Peplum Top, Satin Dress Asymmetric Top, Tailored Pants V-Neck Pleated Dress

經典紅色節日單品

如果不喜歡閃亮的服裝，不妨穿上經典款式。今年12月，Love, Bonito帶回品牌熱賣的紅色Signature系列。大膽的紅色配以銳利的線條和永恆的剪裁，有氣場又矚目。

Mae Tailored Cross Over Top, Leggy Yuna Super High Waist Tailored Pants

首個節日禮品店

在這個節日季節，Love, Bonito設立首個節日禮品店，推出一系列限量產品，包括Ready to Connect Playing Cards，絕對是和親朋好友聚會派對上必備；Festive Drinking Bottle不單只是一個水樽，更配備磁吸支架，可以將手機固定，方便任何時候拍攝照片。Festive Bow Bag配有超大肩帶，可愛之餘又容易配襯各種穿搭。

Love, Bonito首個節節日禮品店 Love, Bonito首個節節日禮品店

兩場限時優惠

為迎接年末的最後一個月，Love, Bonito將舉辦兩場限時優惠，以優惠價格入手心儀的聖誕及跨年造型或冬季必備單品。

(1)    快閃優惠 [只限香港門市]

優惠方式：購買2件單品可享75折，購買3件單品可享65折（只適用於減價單品）

日期：2024122日至19

地點：只限Love, Bonito全線門市

(2)    季尾減價優惠 [官網及門市]

優惠方式：購買2件單品可享85折，購買3件單品可享75折（只適用於減價單品）

日期：20241220日至2025126

地點：Love, Bonito官網及門市

Fitted Off Shoulder Knit Top 原價: $299 優惠價：$225 (75折) Elastic High Waist Crinkled Flare Maxi Skirt 原價: $489 優惠價：$365 (75折) Oversized Faux Fur Coat 原價: $909 優惠價：$410 (45折) Ribbed V-Neck A-Line Midi Dress 原價: $449 優惠價：$360 (8折)

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