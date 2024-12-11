Love, Bonito聖誕派對戰衣 兩大限時優惠/首設節日禮品店

臨近年尾，相信大家都有大大小小的聚會，Love, Bonito今年冬季推出節慶亮片和緞面搭單品，配搭經典的紅色Signature系列單品，為女生們準備好節日戰衣。品牌同時特別首次設立節日禮品店，幫助大家尋找聖誕禮物。為迎接年末的最後一個月，Love, Bonito將舉辦兩場限時優惠，以優惠價格入手心儀的聖誕及跨年造型或冬季必備單品。

Love, Bonito今季的節日系列，帶來多款閃耀的粗花呢和緞面連身裙，兼具優雅與修身效果。每件作品都經精心設計，具備如胸墊等細節，確保在派對上舒適自在。如果要出席大吃大喝的聖誕晚宴，可以Tweed Top配搭A-line skirt或Satin Dress，盡情享受美食。另有微性感的吊帶連身裙V-Neck Pleated Dress，或以Asymmetric Top配搭Tailored pants，端莊得來時尚。

如果不喜歡閃亮的服裝，不妨穿上經典款式。今年12月，Love, Bonito帶回品牌熱賣的紅色Signature系列。大膽的紅色配以銳利的線條和永恆的剪裁，有氣場又矚目。

在這個節日季節，Love, Bonito設立首個節日禮品店，推出一系列限量產品，包括Ready to Connect Playing Cards，絕對是和親朋好友聚會派對上必備；Festive Drinking Bottle不單只是一個水樽，更配備磁吸支架，可以將手機固定，方便任何時候拍攝照片。Festive Bow Bag配有超大肩帶，可愛之餘又容易配襯各種穿搭。

兩場限時優惠

為迎接年末的最後一個月，Love, Bonito將舉辦兩場限時優惠，以優惠價格入手心儀的聖誕及跨年造型或冬季必備單品。

(1) 快閃優惠 [ 只限香港門市 ]

優惠方式：購買2件單品可享75折，購買3件單品可享65折（只適用於減價單品）

日期：2024年12月2日至19日

地點：只限Love, Bonito全線門市

(2) 季尾減價優惠 [ 官網及門市 ]

優惠方式：購買2件單品可享85折，購買3件單品可享75折（只適用於減價單品）

日期：2024年12月20日至2025年1月26日

地點：Love, Bonito官網及門市