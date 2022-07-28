Love, Bonito香港首間旗艦店進駐中環 試身唔使親自排隊 仲有「閨蜜試身室」

新加坡女裝品牌Love, Bonito主打亞洲人身型剪材，服飾一向CP值高，不過網店無得試總是爭少少。Love, Bonito日前終於在港開設首間旗艦店，是東南亞以外的首間實體店。新店不單仿效新加坡總店，引入試身室電子輪候系統，大大縮短試身等候時間；更特設「閨蜜試身室」，兩間相連的試身室，中間有布簾隔開，可與閨蜜齊齊試身，試完拉開布簾即時俾意見！ 旗艦店坐落中環娛樂行，佔地逾2,000尺，共有5間試身室，更特意打造Instagrammable打卡空間。現場更有註場形象大使，提供穿搭技巧和建議，讓客人可以揀到完美合身的服飾。

分成多個主題區 新店的產品區考慮到現代女性對日常衣著的需求，常設多個不同主題系列，提供多款適合各個場合穿著的服裝。為方便顧客選購目標產品，特意將新店劃分成多個不同區域，包括高踞熱賣榜首的長青百搭系列The Staples、辦公室女生必備的工作服系列、配搭簡約輕便造型的休閒服系列，以及為婚禮而設的LYLAS系列。另外，Embrace孕婦系列及童裝將在8月起陸續推出，把旗艦店打造成「一站式」服裝專門店，更會在每逢周一更新上架貨品。

特設試身室電子輪候系統 平時買衫最怕排試身室，旗艦店特設試身室電子輪候系統，實行「先取籌，後試身」，大家進店後可先拎籌，在等候期間揀選服飾，屏幕上會顯示籌號排列，令女生可以大大節省排隊試穿時間，而品牌的Gold member(12個月內買滿 $6500即可成為Gold member)更可以得到試身室的fast pass，率先入房試衫！而店內的4及5號試身室是相連設計，可與閨蜜一起試身，中間有布簾間隔，打開間隔就可以見到對方的試身成果，即時俾意見。 另外，無論貨品於店舖或網店購買，亦可提享有30天內退貨服務，均可選擇到店內進行退貨，購物之貨品金額(以實際付款金額計算，需按照條款細則)將會退回至會員內的電子錢包。

多個開幕推廣活動及優惠 1. 即日起至7月31日，註冊成為LBCo+新會員，可享限定迎新優惠，在旗艦店或網店購物滿港幣$200即減港幣$100（使用優惠碼：WELCOMEHK-JULY） 2. LBCo+會員由即日至7月31日，在旗艦店或網店購物滿港幣$1,200，可即時參加Golden Ticket Challenge，參加者有機會贏取Love, Bonito將於9月舉行的大型慶祝派對門票，與我們的VIP一起共聚，得獎者將會以電郵通知。 3. 於即日起至7月31日期間，在指定打卡區拍照上載至個人Instagram平台，加上@lovebonitohkg, #journeywithLB, #welovebonitohk，並以「Journey With You To…」或「陪著你走去...」為相片標題，即有機會贏取Love, Bonito限量版禮盒乙個，內藏LBCo+合作品牌之專屬禮品。Love, Bonito將會選出20位幸運兒並於Instagram平台公布。