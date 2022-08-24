Love, Bonito 12周年慶 限定主題系列+送出3日2夜新加坡之旅

來自新加坡的女裝品牌Love, Bonito今年邁進12周年，為此推出全新品牌標語「Come Into Your Own」，鼓勵女性在逆境中尋回內在力量，從而在生活中發揮出最大潛能。品牌亦特此策劃為期一個月的慶祝活動，包括推出首個品牌主題商品系列、3日2夜新加坡之旅限時送禮活動、LBCommunity+會員獨家福利、休閒服系列新品，以及將於香港首間旗艦店舉行的大型慶祝派對。
今日起推出主題商品系列
為配合全新標語主題，特別推出限量獨家系列，產品低調地印上Come Into Your Own標語，包括適合日常穿著的T恤、帽子和套頭長袖衫等。同時推出限時送禮活動，LB粉絲有機會贏取終極大獎 Love, Bonito VIP 通行證，將獲贊助航班、住宿及品牌購物禮券等，享受免費3日2夜新加坡360 Love, Bonito體驗之旅。另設多份Love, Bonito 購物禮券獎品，總價值超過港幣$189,600。
旗艦店大型慶祝派對
另外適逢香港首間旗艦店開幕及祝賀品牌踏入新的里程碑，品牌將於9月2至11日舉行大型慶祝派對，答謝各位LBCommunity+會員支持。屆時旗艦店將設有大型扭蛋機及攝影裝置，只需即場消費滿$700即可參與遊戲，有機會贏取Love, Bonito禮品卡和 LBCo+專屬禮遇。
首個虛擬造型顧問
Love，Bonito同時推出首個虛擬造型顧問工具LBStylist，通過數據科學和智能學習模式，再根據顧客的個人喜好、體型和膚色來分折他們的風格。人客只需於線上回答10條問題，例如個人風格的問題、對服裝的舒適程度、體型及膚色等，即可得到專業意見。