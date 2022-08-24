Love, Bonito 12周年慶 限定主題系列+送出3日2夜新加坡之旅

來自新加坡的女裝品牌Love, Bonito今年邁進12周年，為此推出全新品牌標語「Come Into Your Own」，鼓勵女性在逆境中尋回內在力量，從而在生活中發揮出最大潛能。品牌亦特此策劃為期一個月的慶祝活動，包括推出首個品牌主題商品系列、3日2夜新加坡之旅限時送禮活動、LBCommunity+會員獨家福利、休閒服系列新品，以及將於香港首間旗艦店舉行的大型慶祝派對。

今日起推出主題商品系列

為配合全新標語主題，特別推出限量獨家系列，產品低調地印上Come Into Your Own標語，包括適合日常穿著的T恤、帽子和套頭長袖衫等。同時推出限時送禮活動，LB粉絲有機會贏取終極大獎 Love, Bonito VIP 通行證，將獲贊助航班、住宿及品牌購物禮券等，享受免費3日2夜新加坡360 Love, Bonito體驗之旅。另設多份Love, Bonito 購物禮券獎品，總價值超過港幣$189,600。