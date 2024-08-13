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生活
2024-08-13 15:00:00

Love, Bonito 14周年慶 全單86折優惠 逾3千件單品低至55折

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Love, Bonito 14周年慶 全單86折優惠 逾3千件單品低至55折

Love, Bonito 14周年慶 全單86折優惠 逾3千件單品低至55折

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Love, Bonito 慶祝14周年，以「女性的多元宇宙」為主題，帶出女性的多重角色。除了全新推出夏季套裝系列外，Love, Bonito亦特別推出周年優惠，逾3千件單品低至55折，與大家分享紀念喜悅。

為慶祝14周年紀念，Love, Bonito邀請了一些新加坡行業新星合作，包括歌手兼創作者Hashy YusofVOGUE新加坡時尚編輯Maya MenonBlue Sky Escapes創辦人Krystal Tan，以及自由藝術總監兼插畫師Huey，一同示範多套夏季套裝。

主題照片特別以升降機升背景，象徵着女性日常生活的起點

主題照片特別以升降機升背景，象徵着女性日常生活的起點

音樂人兼內容創作者Hashy Yusof擔任此次活動的主角，10年前她被診斷出患有脊椎腫瘤，但她依然堅持按照自己的步伐生活。她穿上 Padded Cropped Bustier Top and Leggy High Waist Straight Leg Pants，為即將來到的假期做準備。

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Hashy Yusof穿上了Padded Peplum Box Pleat Camisole (Cream)及Denim Wide Leg Jeans (Dark Denim Washed)

Hashy Yusof穿上了Padded Peplum Box Pleat Camisole (Cream)及Denim Wide Leg Jeans (Dark Denim Washed)

Krystal曾是一名企業律師，但後來放棄了這條路，並選擇開設旅行社。她身穿的Asymmetric Toga Top和Leggy Elastic High Waist Straight Leg Pants散發出精緻魅力，適合出席任何場合。 Maya 作為時尚編輯，以大膽造型、充滿力度的文筆來表達自己。輕盈的Melati Cotton Boxy Shell Top配搭Zoe Flare Maxi Skirt，適合忙碌生活中的現代女性。 插畫師Huey勇敢辭去朝九晚五的工作，當她穿上令心情愉快的色調時，創意力隨之而來。她穿上Padded Cropped Bustier Top in Kekana (Mustard) and Leggy High Waist Straight Leg Pants in Kekana (Mustard) 。

8月周年慶購物禮遇及優惠

20248131日：全新修改長褲服務（中環店及皇室堡店限定）

凡於Love, Bonito中環或皇室堡店購買任何Signature系列長褲，即可享有首次改褲扣減$100優惠*

*優惠只限頭150名顧客(每間店各150)，每位顧客只可享有一次以上優惠。

202488日至18日：周年慶全單86折優惠（官網及全線門市）      

202488日（中午12時）起至818日（晚上1159分），Love, Bonito官網及全線門市購物滿官網及全線門市將進行減價優惠，超過3,000件單品低至55折。另外，購買任何正價及減價貨品，即可享有全單86*優惠（沒有最低消費）。

8月新品系列並不包括在此優惠內。

2024826日起：購物滿指定金額即送行李牌（官網及全線門市）   

Love, Bonito官網及全線門市購物滿HK$800或以上，即可免費獲贈Love, Bonito行李牌一個，數量有限，送完即止。

Love, Bonito行李牌

Love, Bonito行李牌

精選減價貨品：

Belted Cotton Shirt Dress 原價：$449 折扣：75折 Cotton A-line Shorts 原價：$359 折扣：75折 Denim Cargo Straight Leg Jeans 原價：$429 折扣：7折 Front Pleat Column Midaxi Dress 原價：$449 折扣：7折 Layered Satin Camisole Top 原價：$259 折扣：75折 Striped V-neck Tailored Vest 原價：$389 折扣：75折 V-neck Trapeze Midaxi Dress 原價：$499 折扣：7折

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