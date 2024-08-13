Love, Bonito 14周年慶 全單86折優惠 逾3千件單品低至55折

Love, Bonito 慶祝14周年，以「女性的多元宇宙」為主題，帶出女性的多重角色。除了全新推出夏季套裝系列外，Love, Bonito亦特別推出周年優惠，逾3千件單品低至55折，與大家分享紀念喜悅。
為慶祝14周年紀念，Love, Bonito邀請了一些新加坡行業新星合作，包括歌手兼創作者Hashy Yusof、VOGUE新加坡時尚編輯Maya Menon、Blue Sky Escapes創辦人Krystal Tan，以及自由藝術總監兼插畫師Huey，一同示範多套夏季套裝。
音樂人兼內容創作者Hashy Yusof擔任此次活動的主角，10年前她被診斷出患有脊椎腫瘤，但她依然堅持按照自己的步伐生活。她穿上 Padded Cropped Bustier Top and Leggy High Waist Straight Leg Pants，為即將來到的假期做準備。
8月周年慶購物禮遇及優惠
2024年8月1至31日：全新修改長褲服務（中環店及皇室堡店限定）
凡於Love, Bonito中環或皇室堡店購買任何Signature系列長褲，即可享有首次改褲扣減$100優惠*。
*優惠只限頭150名顧客(每間店各150名)，每位顧客只可享有一次以上優惠。
2024年8月8日至18日：周年慶全單86折優惠（官網及全線門市）
由2024年8月8日（中午12時）起至8月18日（晚上11時59分），Love, Bonito官網及全線門市購物滿官網及全線門市將進行減價優惠，超過3,000件單品低至55折。另外，購買任何正價及減價貨品，即可享有全單86折*優惠（沒有最低消費）。
＊8月新品系列並不包括在此優惠內。
2024年8月26日起：購物滿指定金額即送行李牌（官網及全線門市）
於Love, Bonito官網及全線門市購物滿HK$800或以上，即可免費獲贈Love, Bonito行李牌一個，數量有限，送完即止。
精選減價貨品：