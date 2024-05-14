lululemon創新跑步產品 超輕盈布料/無縫結構/流線型設計

最近天氣陰晴不定，趁還未踏入盛夏，不妨添置跑步裝備，即使在下雨微涼的日子，都可以為做好保暖。lululemon的早前舉辦FURTHER超級馬拉松，10位來自世界各地的全球品牌大使在賽事中突破自我，創下多項紀錄。品牌並為跑步系列加入全新款式及顏色選擇，適合日常運動及外出休閒時穿著，全新跑步裝備融合超輕盈布料、無縫結構及流線型設計，跑起來更舒適自在，同具功能性。

全新跑步裝備融合超輕盈布料、無縫結構及流線型設計，設計和配色有助每個人以最佳狀態突破自己，實現更多可能。lululemon與運動員合作設計的產品不單滿足了參與跑手的需要，同時也能讓大眾受惠。設計考慮到有關提升運動表現和延長跑步時間的研究結果，例如採用壓縮和降溫功能。

lululemon致力科研工作，內部研究團隊與加拿大太平洋運動學院 (Canadian Sports Institute Pacific) 合作，聯同品牌的學術研究社群一起，在FURTHER超級馬拉松期間和賽後進行以女性為主導的研究，了解人類的耐力潛能，解決運動領域中的性別差異問題。

研究以女性為主導，旨在了解人類的運動表現潛能，解決運動領域中的性別差異問題。研究將深入探討熱門議題，例如女性超級長跑者是否比男性具有更強的抗疲勞能力，並會研究尚未被探索的領域，如女性超級長跑者的實際生活體驗以及連續6天長跑對生理和生物力學的影響，初步研究結果將於今年秋季發布。