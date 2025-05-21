lululemon王牌Align系列10周年 Anson Kong、陳健安及阿正現身活動

瑜伽服飾品牌lululemon的王牌Align系列，今年邁入10周年，並打造品牌首款Align No Line緊身褲，由最新品牌大使、LE SSERAFIM成員KAZUHA率先演繹。為慶祝系列誕生10周年，品牌將於下月舉辦「Align系列十周年活動」，更特別請來MIRROR 成員Anson Kong、唱作歌手陳健安及電台節目主持阿正一同參與！

Align系列早於2015年首度誕生，兼具設計、風格和美感，賣點是如同玫瑰花瓣觸感、奶油般順滑柔軟的 Nulu面料，經過10次反覆改良與長達18個月的研發期，實現如第二層肌膚的柔軟觸感，更滿足瑜伽練習時所需的彈性與支撐度，讓身體在每次流動都能感受無拘無束的「裸感體驗」。

團隊以「裸感穿著」為設計核心，經歷12版型調整，打造出無縫線立體剪裁技術，令Nulu面料的四面拉伸彈力與肌膚貼合度達到完美平衡。技術最終催生Align No Line緊身褲，透過消除正面縫線結構，在保留系列親膚舒適性的同時，創造無視覺斷點的流線體態修飾效果。

系列同時提供多款服飾，包括緊身瑜伽褲、闊腳長褲、短褲、背心及短袖上衣等，無論是低強度訓練、瑜伽或是日常休閒場合，都能隨時隨地感受柔軟、輕盈、排汗、透氣、彈力兼備的舒適。