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生活
2023-10-14 12:00:00

lululemon Find Your Wellbeing企劃 太陽、全昭彌分享身心幸福之道/$150 瑜伽及聲療工作坊

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lululemon Find Your Wellbeing企劃 太陽、全昭彌分享身心幸福之道/$150 瑜伽及聲療工作坊

lululemon Find Your Wellbeing企劃 太陽、全昭彌分享身心幸福之道/$150 瑜伽及聲療工作坊

藉著世界心理健康日(1010)lululemon今個月在亞太地區推出「Find Your Wellbeing」企劃，推出不同活動幫助大眾尋找身心幸福，同時消除心理健康的負面標籤，協助應對追求身心幸福時遇到的挑戰。品牌以韓國首爾為首站，請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕，兩人分別代表男性及Gen Z及群體，分享尋求身心幸福的心路歷程。

lululemon請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕。 lululemon請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕。

太陽06年以BigBang男子團體出道，在隊內擔任主唱及主舞，被譽為最優秀的韓國歌手之一。他表示：「我的幸福感是由我的心態、精神和身體狀況所組成的。缺少任何一部分亦無法達到完美的狀態——身心幸福是各部分和諧融合的結果。如果這種平衡感被破壞，身心幸福會大受影響。」他表示，與周圍的人保持良好的關係，共同營造和諧的互動氛圍是非常重要的，透過散步、整理思緒並將自身經歷轉為音樂創作，是他維持身心幸福的小訣竅。

lululemon請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕。

lululemon請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕。

Z世代藝人JEON SOMI14歲時通過Mnet的《Produce 101》比賽贏得出道名額，她坦然表示自己非常重視心理健康：「對自己的情緒坦承是尋求身心幸福很重要的一部分。當我開心的時候，我會努力活在當下，感受每種情緒。朋友的支持更是維持身心健康不可或缺的一部分。」她的荷蘭裔加拿大父親從小就鼓勵她學習跆拳道，並且現在已達到了跆拳道四段黑帶的資格。JEON SOMI將武術所需的力量、平衡和靈活性帶到她的舞蹈表演上，並透過身體律動來表達和釋放情緒。

lululemon請來知名歌手太陽(Taeyang)及全昭彌(JEON SOMI)活動揭開序幕。

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lululemon更推出一系列Wellbeing kit giveaway，包括溫和正念瑜伽、早晨正念瑜伽、聲療工作坊等，收費只需$150，品牌同時聯乘本地藝術家含蓄 @humchuk合作推出whatsapp sticker，幫助大家找尋回身心幸福。

Lululemon Find Your Wellbeing企劃活動詳情

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