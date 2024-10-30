Luna Cake蛋糕買一送一！14週年感謝祭快閃限定一日/全新麻糬熔岩雙層芝士蛋糕都享優惠

Luna Cake舉行14週年慶感謝祭，推出快閃一日買一送一優惠！限定今日(30日)於官網eShop購買人氣款式蛋糕，即額外再送多一個！款式及口味均可自由選擇，即睇內文了解。
凡於10月30日到 Luna Cake官方eShop 購買任何購買任何北海道雙層芝士蛋糕 (5吋)、麻糬熔岩芝士蛋糕、巴斯克芝士蛋糕或日本贅沢卷蛋1個，即額外贈送多1個。贈送的蛋糕款式及口味均可自由選擇，優惠將以正價計算，並將按售價較高者收費。
多款人氣蛋糕都可享此一優惠，包括經典皇牌北海道雙層芝士蛋糕，以及全新登場的麻糬熔岩芝士蛋糕，多款口味都可以選購！
官方eShop購買贈送之蛋糕一律僅以換領劵形式送出，11月中就可以取貨！數量有限，送完即止。
祟光百貨感謝祭優惠
另外，即日起至11月10日到Luna銅鑼灣SOGO專櫃，購買任何正價蛋糕及日式菓子產品即可享受88折優惠，買滿$350更可享83折。
同時，購買任何全新系列麻糬熔岩芝士蛋糕一個，更可額外獲贈 Luna Cake $50現金禮券1張。
各位甜品控亦不要錯過Luna Cake 雙層芝士蛋糕套裝。套餐原價$465，現推出78折優惠，只需$363就可以帶走北海道雙層芝士蛋糕一個，以及4張HK$50現金卷禮券，無論是送禮定自用都非常合適。另外現凡自選5件盒裝日本菓子產品，即可享受全單額外減 HK$50 的優惠，絕對不能錯過！