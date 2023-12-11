LUSH冬季節日限定店登陸K11 Art Mall 自製汽泡彈/手部按摩工作坊/免費手部彩繪

LUSH冬季節日限定店由即日起至2024年1月2日，降臨尖沙咀K11 Art Mall，以經典的璀璨星河汽泡彈為主題，帶領大家遨遊星空。場內準備了一系列的精彩活動，除了設有三大打卡位，還有多款產品和禮盒讓你放鬆心境，以無限想像力來慶祝令人興奮的佳節！另外更有新鮮手製工作坊，親手製作璀璨星河汽泡彈；或在全新推出的沐浴露，訂造專屬的窩心訊息。此外，我們亦準備了一系列精彩活動，包括手部按摩教學、再生環保工作坊和雙重禮遇，讓你的佳節更臻完美。

LUSH冬季節日限定店

漫遊星際 3 大打卡位 冬季期間限定店主要分為3大區域，每個區域均以佳節和銀河作為主題。限定店的入口展示巨型璀璨星河汽泡彈造型裝置，和各個經典汽泡彈造型的星球及墜落於隕石坑上的巨型禮盒，夢幻色調糅合靛藍色和亮眼的霓虹色彩，創造璀璨神秘太空宇宙。 璀璨星河汽系列結合洋溢大地氣息的胡椒薄荷和西柚精油，形成醉人心脾的香調！系列除了璀璨星河汽泡彈，還有全新推出璀璨星河泡泡浴芭和璀璨星河沐浴露。現凡購買璀璨星河沐浴露（250克），即可免費訂造瓶身標籤的個人專屬訊息，為自己及摯愛送上暖暖心意。

粉紅雪天使載譽降臨 一年一度的粉紅雪天使載譽降臨，在雪天使星球專屬區域，由閃爍的粉紅天空和棉花糖雲朵組成，空氣瀰漫著甜蜜香氣。區域更會展示雪天使系列的產品和禮盒，包括雪天使汽泡彈及迷你天使禮盒等。

非凡禮物牆 限定店設有色彩繽紛的禮盒牆，放滿各款冬日限定禮盒。值得留意的是，所有禮盒的精美包裝均以地球友善素材製成，例如是舊衣物的衫領及廢棄紙張，可重覆使用、分享或回收，在送禮的同時也送上環保心意。

Lush 派對體驗工作坊 Lush一直致力研製不同的創意產品，因為品牌深信快樂氣氛能感染周圍，而Lush派對特意準備一系列的派對體驗工作坊，包括新鮮手製汽泡彈工作坊及手部按摩教學。立即到冬季節日限定店體驗Lush派對。名額有限，從速報名。 Lush新鮮手製汽泡彈工作坊 Lush手部按摩工作坊

環保手作工作坊 慶祝佳節也別忘記好好愛護地球，Lush一直堅守愛護環境的價值，希望建立一個更健康更美麗的地球。Lush與再生玩具店合辦「再生聖誕擺設工作坊」，帶領參加者使用回收物料親手製作有溫度的聖誕擺設，並認識拾荒者處境及香港回收業情況，締造一個與別不同的綠色聖誕。 再生聖誕擺設工作坊 日期：12月23日（六） 時間：3:30PM及5PM Lush再生聖誕擺設工作坊 同時，Lush亦與Grassroots Future合辦「舊衣鉤織再生工作坊」，由居住在香港的難民帶領參加者透過鉤織為自備的舊衣、帽子或布袋等紡織品帶來二次生命，同時分享他們面臨的處境。 舊衣鉤織再生工作坊 日期：12月9日（六） 時間：3：30PM及5PM Lush舊衣鉤織再生工作坊

零殘忍純素手部彩繪快閃 讓我們以更環保更愛護動物的方式一起迎接聖誕節吧！平安夜當日，Lush準備了採用零殘忍純素顏料的手部彩繪，在雙手畫上以聖誕作為主題的圖案，增添節日氣氛！ 日期：12月24日（日） 時間：下午2時至下午6時 費用全免 Lush 節日驚喜禮遇 凡下載K11 HK App，及登記成為Klub 11新會員，於任何商戶消費滿$50，並當日登記單據，即可到地下顧客服務處換取電子換領券，並於K11 Art Mall地下中庭冬季期間限定店，換領1套共4件的純素沐浴護理套裝。