LUSH復活節限定系列 復活兔汽泡彈/獨角獸泡泡皂 以浸浴令身心復活！

下個月就到復活節，除了準備朱古力蛋外，不妨考慮入手色彩斑斕的汽泡彈，在復活節享受一個放鬆身心的浸浴假期。Lush今年推出多款節日限定新產品，例如粉紅復活兔汽泡彈、搖滾兔子香氛皂、復活金蛋沐浴露，充滿童趣。系列更均為純素産品，並以手工製造全面呵護大家身心。當你選購復活節限定產品，亦正支持道德採購原材料，為當地社區及慈善機構出一分力，讓我們的地球變得更健康美麗。新系列現已於港澳門市及官網，現於官網購物滿$500，可享免費送貨服務。

LUSH復活節限定系列

粉紅復活兔汽泡彈 $120 這顆汽泡彈命名自北歐神話的春天女神奧斯塔，有春日來臨的寓意；紫羅蘭葉精萃、佛手柑與青檸精油交織出甜美果香。如同其家傳戶曉的故事，汽泡彈內藏有一顆黃色彩蛋，讓你享受第二次的驚喜浸浴體驗。

粉紅復活兔汽泡彈 $120

復活金蛋汽泡彈 $80 汽泡彈於水中發出嘶嘶細響，當中的公平貿易有機可可脂，為肌膚帶來極致柔滑呵護，在金光璀燦的純素浴水中飄散出焦糖般的香甜氣息。

復活金蛋汽泡彈 $80

天馬奇趣泡泡皂 $160 這款獨角獸泡泡皂滿載玉米粉、滑石粉與甘油等成分，散發甜蜜香氣，讓你任意捏出喜歡的滋潤、豐盈的泡泡，更可以其潔淨髮絲。

天馬奇趣泡泡皂 $160

七色蘿蔔泡泡浴芭 $50 復活兔將蘿蔔塗成彩虹七色，為節日增添歡樂氣氛。新鮮手製的七色蘿蔔泡泡浴芭締造出洋溢熱帶水果香氣的柔滑泡沫，利用不同顏色調配出獨一無二的彩虹香氛浴。

七色蘿蔔泡泡浴芭 $50

搖滾兔子香氛皂 $100 配方中的雲呢拿精萃散發出如糖果般的香甜芳香，為肌膚帶來細緻呵護。

搖滾兔子香氛皂 $100

復活金蛋沐浴露 $110 / 115g ； $220 / 300g ； $400 / 585g 靈感源於復活節限定同名的「復活金蛋汽泡彈」，以非塑膠閃粉打造金光閃閃的沐浴享受，空氣中彌漫蜂蜜般的香甜氣息；當中佛手柑與巴西香橙精油交織出的香韻，帶來彷如沐浴在陽光下的好心情。

復活金蛋沐浴露 $110 / 115g；$220 / 300g；$400 / 585g

快樂彩蛋禮盒 $195 禮盒盛載兩款復活節限定的浸浴產品，洋溢著糖果般的甜蜜氣息，為嗜甜控送上朱古力蛋以外的精緻贈禮。 禮盒內容：夢幻彩蛋汽泡彈、復活金蛋汽泡彈

快樂彩蛋禮盒 $195

晴天密友禮盒 $370 禮盒盛載4款讓人心情愉快的浸浴產品，每款呈現出不同艷麗繽紛的浴藝，讓你展開春日浸浴派對。 禮盒內容：母雞媽媽泡泡浴芭、七色蘿蔔泡泡浴芭（黃色）、夢幻彩蛋汽泡彈、彩虹小兔汽泡彈、襟章1個（尺寸為75毫米；隨機送出）