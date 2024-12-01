LUSH推行中環健康生活地圖 身心靈放鬆指南 瑜伽堂/工作坊/素食9折優惠

在香港金融心臟地帶的中環，緊湊的工作步伐往往令上班族身心俱疲。Lush今年10月在中環ifc mall（國際金融中心商場) 開設新店，希望在繁忙急促的中環鬧市中，給予大眾一個能放慢腳步，品牌希望同時做到由內而外滋養身心靈健康。

Lush關注大眾的心理健康和自我關懷，為進一步倡議這議題，特意推行「Lush 中環健康生活地圖」計劃，即日起至2025年1月31日期間，聯同中環區內多個合作夥伴，準備一連串滋養身心靈健康的活動和餐飲禮遇。品牌期望透過這張融合健康生活與文化探索的地圖，讓大家在尋找身心平衡的同時，也能以嶄新視角發掘中環的多元面貌，重新細味這片商業區背後的人情風景。誠邀各位與Lush一同展開這趟健康文化之旅，在忙碌的都市生活中，找到屬於自己的寧靜時刻。