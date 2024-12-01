LUSH推行中環健康生活地圖 身心靈放鬆指南 瑜伽堂/工作坊/素食9折優惠

在香港金融心臟地帶的中環，緊湊的工作步伐往往令上班族身心俱疲。Lush今年10月在中環ifc mall（國際金融中心商場) 開設新店，希望在繁忙急促的中環鬧市中，給予大眾一個能放慢腳步，品牌希望同時做到由內而外滋養身心靈健康。
Lush關注大眾的心理健康和自我關懷，為進一步倡議這議題，特意推行「Lush 中環健康生活地圖」計劃，即日起至2025年1月31日期間，聯同中環區內多個合作夥伴，準備一連串滋養身心靈健康的活動和餐飲禮遇。品牌期望透過這張融合健康生活與文化探索的地圖，讓大家在尋找身心平衡的同時，也能以嶄新視角發掘中環的多元面貌，重新細味這片商業區背後的人情風景。誠邀各位與Lush一同展開這趟健康文化之旅，在忙碌的都市生活中，找到屬於自己的寧靜時刻。
有關 Lush 中環健康生活地圖：
• 放鬆心情護理體驗：Lush 國際金融中心商場店及中環地鐵站店提供個人護理諮詢及產品試用
• 健康運動：AIA Vitality 健康總部提供專業運動課程及Lush手部按摩教學
• 創意工作坊：中環街市及Aura Art 藝術工作坊參與手製產品工作坊
• 綠色飲食：素食及綠色生活資訊平台 Taste of Veg、Root Vegan、Tree House及阿德士多為參加者提供健康飲食優惠
除可在各合作夥伴的活動地點或門市索取 Lush中環健康生活地圖外，Lush亦提供線上版本以便參閱。地圖特設印花收集活動，參加者凡參與合作夥伴的任何活動或優惠即可獲取印花。集齊其中4個印花，即可在國際金融中心商場店兌換精美禮物一份，數量有限，換完即止！
Lush中環健康生活地圖的合作夥伴活動詳情：
AIA Vitality 健康總部
地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality 健康總部
活動：免費參加 Lush 手部按摩教學及身心靈健康課堂。
日期及課堂：
2024年12月17日 - 流動與伸展瑜伽課堂
2025年1月9日 - 涅槃瑜伽課堂
Central Market 中環街巿
地址：中環皇后大道中99號H6 CONET
推廣或活動：經《如心賞CCG Hearts》會員獎賞計劃以積分兌換參加 Lush 手製產品工作坊名額。
日期：2024年11月23日及12月14日
AURA ART
地址：中環荷里活道10號大館3座101號
推廣或活動：凡參加流體藝術 - 金屬錢罌狗狗工作坊，即可免費製作 Lush 手製汽泡彈一個。
日期：2024年12月21日及2025年1月25日
Lush國際金融中心商場店及Lush中環地鐵站店
地址：中環國際金融中心商場 1樓 1019A號舖、中環港鐵站E4號店
推廣或活動：親臨Lush國際金融中心商場店或中環地鐵站店，免費體驗個人護理諮詢後，可獲贈試用裝一份。
素食。綠色生活 Taste of Veg
推廣或活動：首次於 Taste of Veg 網站購物滿 HK$300 並使用指定優惠碼［TOVLUSH］，可享全單 9 折優惠。
Root Vegan 本原純素
地址：中環威靈頓街112-114號新威大廈1樓102-103號舖
推廣或活動：凡出示Lush 中環健康生活地圖，即可享堂食全單 9 折優惠。
TREEHOUSE
地址：中環砵甸乍街45號H Code地下1號舖
推廣或活動：凡出示Lush 中環健康生活地圖，並購買任何尺寸的烤餅或沙律，即可獲贈TREEHOUSE 自家製檸檬水乙杯。