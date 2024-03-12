LUSH派試用裝響應國際睡眠日 香甜入睡/喚醒身心產品

Lush一直關注身心健康，適逢3 月 15 日國際睡眠日，Lush將特別舉行一連兩天的睡衣派對。在3月 15至16日期間，全港澳Lush店舖將變身成睡衣派對場地，品牌的店員將穿上睡衣，營造一個仿如睡房的氛圍！在睡衣派對期間，即可在任何一間店舖免費獲贈一件香甜入睡或朝氣醒來產品的試用裝，為身心健康提供呵護，一同共度美好的入睡時光和充滿活力的早晨！
Lush 店舖以散發馥郁香氣而聞名，品牌深信香氣對身心健康有著正面的影響。適逢國際睡眠日，Lush 特別挑選了一系列帶有香甜入睡和朝氣醒來效果的產品，滿足不同時刻需要。
國際睡眠日｜甜睡潤澤面膜 $220 / 125g；$395 / 315g
面膜滿載豐富成分，蘊含富有美好成分的美麗在望面霜，賦予肌膚前所未有的潤澤感。
國際睡眠日｜睡公主潤膚乳 $170 / 95g；$320 / 215g
含溫和燕麥片浸泡液、有助紓緩的薰衣草花和香甜舒心的零陵香精萃。公平貿易有機可可脂和薰衣草水為肌膚降溫及注入養分。
國際睡眠日｜醉人薰衣草汽泡彈 $80
蘊含多種植物精油的汽泡彈，有助睡前放鬆。汽泡彈在浴水展示層次顏色變化，彷如日落的天空般呈現幻化的色彩，然後逐漸變深成閃閃發亮的深紫色浴水，散發著精心設計的薰衣草香氣，具舒緩、清理思緒及鎮靜的功效，安穩入眠。
國際睡眠日｜薄荷清爽面膜 $180 / 125g；$310 / 315g
當中的胡椒薄荷精油可促進肌膚循環；金盞花精油及葉綠素具修護肌膚功效；月見草籽及碎紅豆在清洗面膜時為肌膚去角質；含豐富礦物質的高嶺土可滋養肌膚；蜂蜜則具防腐功效，配方更加入適量的胡椒薄荷精油，有助促進皮膚底層的血液循環，讓肌膚煥發自然光澤。