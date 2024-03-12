LUSH派試用裝響應國際睡眠日 香甜入睡/喚醒身心產品

Lush一直關注身心健康，適逢3 月 15 日國際睡眠日，Lush將特別舉行一連兩天的睡衣派對。在3月 15至16日期間，全港澳Lush店舖將變身成睡衣派對場地，品牌的店員將穿上睡衣，營造一個仿如睡房的氛圍！在睡衣派對期間，即可在任何一間店舖免費獲贈一件香甜入睡或朝氣醒來產品的試用裝，為身心健康提供呵護，一同共度美好的入睡時光和充滿活力的早晨！

Lush 店舖以散發馥郁香氣而聞名，品牌深信香氣對身心健康有著正面的影響。適逢國際睡眠日，Lush 特別挑選了一系列帶有香甜入睡和朝氣醒來效果的產品，滿足不同時刻需要。

國際睡眠日｜甜睡潤澤面膜 $220 / 125g ； $395 / 315g

面膜滿載豐富成分，蘊含富有美好成分的美麗在望面霜，賦予肌膚前所未有的潤澤感。