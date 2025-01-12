Lush x 迷你兵團系列 可愛眼罩眼膜/香蕉活力面膜 新一年蕉氣勃勃！

Bello！Lush首度與迷你兵團搞怪聯乘，在新一年帶來一系列蕉氣勃勃又有趣的沐浴及護膚產品。這個以迷你兵團為靈感的限定系列，包括經典的汽泡彈、眼膜、面膜及沐浴乳，每款產品都融合了令人垂涎的香氣、趣怪的獨特造型，以及呵護肌膚的美好成分，釋放你內心的迷你兵團。

迷你兵團眼罩眼膜蘊含新鮮蘆薈和海凝膠，滋潤並紓緩疲憊的雙眼。這款眼膜不含塑膠，100% 天然、純素且採用自然防腐配方；使用後可將標籤移除，可回收可生物降解的包裝紙可用作堆肥，享受護膚時光同時關愛地球。另一款護膚產品：蕉蕉活力啫喱面膜蘊含新鮮香蕉、燕麥和杏仁粉，如果想加強啫喱面膜的紓緩效果，更可以將啫喱面膜放於雪櫃冷藏，冰涼感即時喚醒肌膚。用完面膜可將潔淨的容器帶回門市回收，可獲取回收獎勵；亦可以5個合資格的容器，換取新鮮面膜一盒。

迷你兵經歷完一整日的「邪惡任務」後，都會來一場熱氣騰騰的香氛暖浴，全新的迷你兵團汽泡彈蘊含甜美的零陵香與雲呢拿精油，把它放進注滿溫水的浴缸，浸泡在蕉香四溢的香氛浴中。

如果家中沒有浴缸，可以試試BANANAAA沐浴乳，成分包括椰膏浸泡液和燕麥奶，不單洗淨身上勞累，更令肌膚柔滑細緻。3款不同容量，更是Bob、Dave 及Kevin 3位主角的造型，迷你兵團忠粉必入！品牌已用100%回收塑膠製作產品包裝逾10年，而這透明瓶裝是在經過Prevented Ocean Plastic計畫中，從海灘收集的廢棄塑膠再造而成，貫徹環保理念。