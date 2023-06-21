M+全新特別展覽 「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」

M+將於2023年7月29日（星期六）起，舉行新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」。宋懷桂（1937–2006）是1980至2000年代中國藝術、電影、音樂和時尚領域的傳奇人物。此展覽將圍繞她的人生與其身處的時代，展出逾320多件展品，揭示宋懷桂引人入勝的人生軌跡，以及她對1980年代實行改革開放的中國蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，一直被低估的影響力。

「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」是全球首個以宋懷桂為主題的博物館展覽，透過演繹她不凡的人生故事，讓觀眾了解中國視覺文化面貌在國家改革開放後的重大轉變。在世時被人尊稱爲「宋女士」的宋懷桂，丈夫是來自保加利亞的壁掛藝術家萬曼，兩人孕育了前衛藝術家群體的發展；她還擔任皮爾‧卡丹在中國的首席代表，並建立了以電影製片人、演員、音樂人和時裝設計師為中心的國際網絡，當中包括獲獎無數的導演／電影製片人貝納多‧貝托魯奇、陳凱歌、姜文、徐克、楊凡和張藝謀；享負盛名的演員陳沖、鞏俐、梁家輝和劉曉慶；時裝設計師約翰‧加利亞諾和劉培基，以及音樂人崔健等。宋懷桂廣泛的人脈和對中國近代文化發展的影響，使她成為1980至1990年代中國精英文化圈中的傳奇人物。

探索「宋女士」獨具魅力的形象、多面向的事業軌跡 展覽按主題分為5個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身分。從藝術創作及展示到舉辦時裝秀和培訓第一代中國模特，宋懷桂對於在1980年代培養中國創意文化和引介國際化的現代生活方式，發揮了舉足輕重的作用。該展覽展出各類展品，包括罕見的檔案資料、出自著名時裝設計師之手的服裝、電影戲服和影片片段、藝術作品以及大型壁掛藝術裝置，揭示中國前衛精神和商業文化之間的關係，並剖析國際電影和時尚界如何呈現傳統中國元素。