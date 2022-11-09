M+博物館草間彌生特別展11月12開幕 經典展品搶先看 聯乘港鐵推主題列車

M+於11月迎來開幕一周年，由11月12日起開始收費，成人門票為港幣$120。除了設於地下大堂展廳的開幕展覽「香港：此地彼方」免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票。此外M+亦同步舉辦期間限定「草間彌生：1945年至今」，大堂更會擺放《南瓜》大型雕塑。

M+ 博物館｜草間彌生特別展 慶祝開幕一周年

為慶祝博物館開幕一周年，舉辦由首席贊助滙豐銀行支持的首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，展期至2023年5月14日（星期日）。「草間彌生：一九四五年至今」是著名藝術家草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，展出逾200件來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。

展覽按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。展覽共分六個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。

為了這次M+的首個特別展覽，草間彌生帶來三組全新作品。M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》（2022），位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）位於B2層的潛空間，是極具規模的沉浸式環境，當中包括草間彌生的經典鏡面空間。而在地下大堂，公眾可以欣賞到兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑。

「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可供訪客參觀M+所有展廳，成人門票為港幣$240，特惠門票則為港幣$150。