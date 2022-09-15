M+博物館11月12日起收費 成人門票$120 同步辦期間限定草間彌生特別展

M+於11月迎來開幕一周年，由11月12日起開始收費，成人門票為港幣$120。除了設於地下大堂展廳的開幕展覽「香港：此地彼方」免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票。此外M+亦同步舉辦期間限定「草間彌生：1945年至今」，大堂更會擺放《南瓜》大型雕塑。

M+ 博物館｜成人收費 $120 「香港：此地彼方」繼續免費開放 由開幕一周年當天，即2022年11月12日起，除了設於地下大堂展廳的開幕展覽「香港：此地彼方」（展期至2023年6月）免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票。 成人標準入場門票為港幣$120，符合特惠門票條件的訪客可享票價港幣$60。持有標準門票的訪客可參觀M+除「草間彌生：一九四五年至今」展覽（包括B2層及二樓西展廳）外的所有展廳。設於博物館地下大堂的《南瓜》（2022）和「香港：此地彼方」展覽，以及大樓B1層將免費開放予公眾參觀。

M+ 博物館｜草間彌生特別展 慶祝開幕一周年 為慶祝博物館開幕一周年，舉辦由首席贊助滙豐銀行支持的首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，展期至2023年5月14日（星期日）。「草間彌生：一九四五年至今」是著名藝術家草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，展出逾200件來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。 展覽按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。展覽共分六個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介的作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料。 為了這次M+的首個特別展覽，草間彌生帶來三組全新作品。M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》（2022），位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）位於B2層的潛空間，是極具規模的沉浸式環境，當中包括草間彌生的經典鏡面空間。而在地下大堂，公眾可以欣賞到兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑。 即睇草間彌生作品！

為配合展覽，出版商Thames & Hudson與M+合作出版圖錄《草間彌生：1945年至今》。《草間彌生：1945年至今》全書共400頁，內容詳盡、插圖豐富，由鄭道鍊及吉竹美香合編並為之撰文，M+視覺藝術副策展人譚雪凝及獨立研究員兼作家亞麗克絲・鍾斯亦於書中分享洞見。全書收錄了策展人論文、專題文章、草間彌生的圖像年表、藝術界權威的圓桌討論記述，還選錄了草間彌生創作的詩歌、宣言、過往訪談，以及一些從未發表過的文字作品。《草間彌生：1945年至今》的英文及中文版將於2022年9月15日起在M+網上商店供公眾預訂。此外，M+將於展覽期間舉辦一系列公眾活動，邀請訪客參與策展人講座、放映會和各項專為一家大小而設的活動，讓訪客更深入了解草間彌生的藝術創作，詳情將於稍後公布。 「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可供訪客參觀M+所有展廳，成人門票為港幣$240，特惠門票則為港幣$150。大家可於2022年10月13日（星期四）上午10時起，在M+網站購買門票。M+會員及贊助人可於2022年9月29日（星期四）至2022年10月12日（星期三）的優先預訂期內預訂「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票。有關M+門票詳情，請瀏覽M+網站及西九文化區網站，或參閱附錄二的資料便覽。更多詳情將於10月初公布。