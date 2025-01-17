M&M'S免費派10,000套利是封 消費滿$288換獨家慶新年開運箱 6款M&M'S精品

新年全盒必備M&M'S朱古力糖果！為慶祝農曆新年，M&M'S特別為各位準備好一系列新春禮遇，除了免費大派超過 10,000 套 M&M'S珍藏版利是封，更於海港城LCX 特設全港獨家「M&M'S慶新年開運箱」換領站，在香港指定零售商購買任何瑪氏朱古力產品(包括最少 2 包 M&M'S®產品)滿$288就能換領，內有6款M&M'S精品，總價值超過$688！
M&M'S新年利是封派發詳情
1月17日至19日一連3日，M&M'S將於港九不同地點舉行 M&M'S®樂無限慶新年賀年巡遊活動。活動期間更會大派超過 10,000 套(一套 5 個)的M&M'S®阿紅阿紫珍藏版新年利是封，由M&M'S®主角阿紅、阿紫以鬼馬表情與大家拜年！而精裝版的醒獅來「豆」賀新年揮春版利是封更以立體醒獅造型出現，既可作利是封又是揮春，一物兩用，每款利是封設計精美實用，適合送禮或自用收藏。
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活動日期
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活動時間：
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活動地點
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1 月 17 日(星期五)
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下午 1 時至下午 6 時
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尖沙咀海防道
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1 月 18 日(星期六)
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尖沙咀天星碼頭
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1 月 19 日(星期日)
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銅鑼灣記利佐治街
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*活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動
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M&M'S 慶新年開運箱 換領活動
除了特色利是封，還有全港獨家「M&M'S 慶新年開運箱」等大家去換領！M&M'S今個新春於 LCX 設全港獨家「M&M'S慶新年開運箱」換領站，只要在香港指定零售商購買任何瑪氏朱古力產品(包括最少 2 包 M&M'S產品)滿$288，即可憑單一收據在換領時間內到換領站換領全港首度推出的珍藏限量「M&M'S慶新年開運箱」，行李箱內備有多項獨家 M&M’S精品總價值超過$688！首 150 位成功登記換領者更可額外獲得 2D 電影戲票換領劵 1 張。
換領活動詳情：
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換領方式：
1) 在線上登記期內 （即日起至 2025 年 2 月 7 日 23:59)，於指定活動網站
(www.bit.ly/mmscnypromotion2025 ) 上載單一收據圖片登記，憑確認電郵即可在指定換領時間內於指定地點領取「M&M'S®慶新年開運箱」1 份
2)在活動推廣期的指定換領時間內，憑單一收據前往指定換領地點換領「M&M'S®慶新年開運箱」1 份
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指定換領時間：第一期：2025 年 1 月 17 日至 1 月 19 日 (星期五至星期日) 中午 12 時至下午 6 時第二期：2025 年 1 月 24 日至 1 月 26 日 (星期五至星期日) 中午 12 時至下午 6 時第三期：2025 年 2 月 8 日至 2 月 9 日 (星期六至星期日) 中午 12 時至下午 6 時
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指定換領地點：
LCX Oasis 3 (九龍尖沙咀海港城海運大廈三樓 Xplus 旁)