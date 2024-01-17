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生活
2024-01-17 15:00:00

M&M's推新年利是封 大抽獎送Apple Store禮品卡 巡遊活動同主角打卡迎龍年

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M&M's推新年利是封 大抽獎送Apple Store 禮品卡 巡遊活動同主角打卡迎龍年

M&M's推新年利是封 大抽獎送Apple Store 禮品卡 巡遊活動同主角打卡迎龍年

為慶祝農曆新年龍年來臨，M&M's為一眾粉絲準備新春禮遇，除推出兩套限量M&M's新年利是封外，更特別舉行「賞你行大運新春大抽獎」及M&M's利是「豆」來賀年車港九巡遊活動，獎品包括Apple Store 禮品卡、Klook旅遊禮券及友和YOHO電器禮券。

M&M's新春禮遇

M&M's新春禮遇

一套5款的M&M's收藏版新年利是封，由M&M's主角阿紅、阿黃、阿綠、阿藍及首次登場的阿紫同大家過年。利是封設計精美，配合各位M&M's的鬼馬表情，粉絲不要錯過！

M&M' s 利是封換領詳情

OK便利店

換領日期：即日起至2024124

換領方法：凡購買M&M's/麥提莎產品滿$30，即送M&M's收藏版利是封(5)

7-Eleven

換領日期：2024117日至130

換領方法：凡購買指定瑪氏朱古力品牌產品滿$30，即送M&M's收藏版利是封(5)

M&M' s 5位主角收藏版利是封

M&M' s 5位主角收藏版利是封

Klook.com

M&M's賞你行大運 贏豐富獎品

由即日起至2024213日，以單一發票計算在指定零售點及網店購買M&Ms產品滿$30，即可獲抽獎機會1次、每滿$60即可獲抽獎機會2次、每滿$90即可獲抽獎機會3次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至 5918 7336，即有機會贏取豐富獎品。

頭獎 (1)Klook旅遊禮券 (價值港幣約$10,000)

二獎 (3)Apple Store禮品卡 (價值港幣$5,000)

三獎 (8)：友和YOHO電器禮券 (價值港幣$500)

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M&M's利是「豆」來賀年車港九巡遊活動 大派7,000M&M's珍藏版新年利是封

為了讓新年喜悅帶到全港不同地區，M&M's將於2024126日至28日一連3日，舉行利是「豆」來賀年車港九巡遊活動。M&M's主角阿紅、阿黃將會和一眾M&M's宣傳大使現身，同大家會面合照，更會大派超過7,000(一套5) M&M's阿紅阿黃珍藏版新年利是封。於12728日一連兩天M&M's好友森美更會特別登場和大家見面和分享聲演M&M's主角阿紅阿黃的趣事！

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M&M's阿紅阿黃珍藏版新年利是封，將於M&M's利是「豆」來賀年車巡遊活動派發 M&M's利是「豆」來賀年車港九巡遊活動 M&M's利是「豆」來賀年車港九巡遊活動

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