M&M's推新年利是封 大抽獎送Apple Store禮品卡 巡遊活動同主角打卡迎龍年

M&M's推新年利是封 大抽獎送Apple Store 禮品卡 巡遊活動同主角打卡迎龍年

為慶祝農曆新年龍年來臨，M&M's為一眾粉絲準備新春禮遇，除推出兩套限量M&M's新年利是封外，更特別舉行「賞你行大運新春大抽獎」及M&M's利是「豆」來賀年車港九巡遊活動，獎品包括Apple Store 禮品卡、Klook旅遊禮券及友和YOHO電器禮券。

一套5款的M&M's收藏版新年利是封，由M&M's主角阿紅、阿黃、阿綠、阿藍及首次登場的阿紫同大家過年。利是封設計精美，配合各位M&M's的鬼馬表情，粉絲不要錯過！ M&M' s 利是封換領詳情 OK 便利店 換領日期：即日起至2024年1月24日 換領方法：凡購買M&M's/麥提莎產品滿$30，即送M&M's收藏版利是封(5款) 7-Eleven 換領日期：2024年1月17日至1月30日 換領方法：凡購買指定瑪氏朱古力品牌產品滿$30，即送M&M's收藏版利是封(5款)

M&M' s 5位主角收藏版利是封

M&M's 賞你行大運 贏豐富獎品 由即日起至2024年2月13日，以單一發票計算在指定零售點及網店購買M&M’s產品滿$30，即可獲抽獎機會1次、每滿$60即可獲抽獎機會2次、每滿$90即可獲抽獎機會3次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至 5918 7336，即有機會贏取豐富獎品。 頭獎 (共1份)：Klook旅遊禮券 (價值港幣約$10,000) 二獎 (共3份)：Apple Store禮品卡 (價值港幣$5,000) 三獎 (共8份)：友和YOHO電器禮券 (價值港幣$500)