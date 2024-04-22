M19Minus首間門市進駐K11 MUSEA 推非入侵性微針眼部療程/開幕優惠

香港本土護膚品牌M19Minus去年成立，憑著多元產品及唯美包裝設計，成功在美容界引起討論。品牌最近在尖沙咀K11 MUSEA開設首間門市，全店以熱賣得奬系列the PURGE的紅色作主調，展示品牌的面部及身體護理產品，包括大受歡迎的the PURGE 000鑽光潔面豆、首發便獲獎的ORCHISTEM微晶能量幹細胞再生膠囊抗衰系列the TIMELESS，以及最新出的液態深海生物微針瓷雕眼部療程。

M19Minus首間門市進駐K11 MUSEA，全店以熱賣得奬系列the PURGE的紅色作主調。

由即日起至4月30日，更可享新店開幕優惠，選購全套the TIMELESS ORCHISTEM微晶能量幹細胞再生膠囊系列即可獲贈價值$830的Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜乙盒，送完即止。

非入侵性微針 不少女士都有去美容院做微針療程，但其實每個人的反應及成效都不一樣。M19Minus的科研團隊發現一種可媲美醫美療程的非入侵式科技——液態深海生物微針技術，在天然深海環境的孕育下，生物體進化至特殊針狀結晶型態，針狀體比肌膚毛孔更微細，只有約20μm的長度，可深入角質層及表皮層，啟動表皮皮膚微循環，並讓老化角質層自然剝落，達到純天然、安全無創、高效的物理性煥膚。

品牌以此研發The Original Time-Lock Therapy液態深海生物微針瓷雕眼部療程，這種技術的特點是毋須破壞肌膚表皮層，液態美容成分一旦與皮膚接觸，配合簡單塗抹動作，即能將100萬生物微針直浸肌底，3分鐘滲透肌膚底層，注入獨家高效再生養份直送肌膚底層。達致趕走老化細胞、注氧抗衰，提升眼皮的彈性與緊致度，解決最惱人的「三角眼」、眼紋及黑眼圈等眼部問題，重喚年輕緊緻輪廓，是在家也能享用的安全且零修復期的醫美級亮眼療程。