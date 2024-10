Maison Margiela全新REPLICA FANTASIES系列香氛 邀馮允謙任一日店長 送Jay Fung簽名布袋

Maison Margiela香氛推出全新REPLICA FANTASIES復刻幻象系列香氛,3款全新香氣作品,包括「森林之魂」(SOUL OF THE FOREST)、「月球舞步」(DANCING ON THE MOON)和「飛行夢寐」(FLYING),尋蹤夢境奇遇,步入幻象世代。喚起幻象一般美好而熟悉的瞬間,引領大家步入超現實異想世界,突破現實與幻象的邊界。