Maison Margiela全新REPLICA FANTASIES系列香氛 邀馮允謙任一日店長 送Jay Fung簽名布袋

Maison Margiela香氛推出全新REPLICA FANTASIES復刻幻象系列香氛，3款全新香氣作品，包括「森林之魂」（SOUL OF THE FOREST）、「月球舞步」（DANCING ON THE MOON）和「飛行夢寐」（FLYING），尋蹤夢境奇遇，步入幻象世代。喚起幻象一般美好而熟悉的瞬間，引領大家步入超現實異想世界，突破現實與幻象的邊界。

Maison Margiela香氛推出全新REPLICA FANTASIES復刻幻象系列香氛，3款全新香氣作品飾以漸變黑色漆面，正如晝夜交替、光暗相生。

Maison Margiela 於2012年推出REPLICA復刻記憶系列淡香氛，透過香氣再現記憶裡的珍藏瞬間。全新復刻幻象系列香氛的瓶身，更飾以漸變黑色漆面，正如晝夜交替、光暗相生，REPLICA復刻記憶與復刻幻象系列相輔相成，構成完美平衡。 全新復刻幻象系列香氛，以奇妙而熟悉、深藏於集體潛意識中的夢境幻象為靈感，融合調香大師們天馬行空的想像力，為每款香氛注入一劑前所未有的超現實靈感香料，創造出奇幻又真實的體驗。

Maison Margiela香氛推出全新REPLICA FANTASIES復刻幻象系列香氛，3款全新香氣作品飾以漸變黑色漆面，正如晝夜交替、光暗相生。

邀馮允謙共同揭幕全新香氛系列 為慶祝全新REPLICA FANTASIES復刻幻象系列推出，Maison Margiela邀請以旋律的高低跌宕描繪思想感情、以歌聲訴說內心世界的香港創作歌手馮允謙Jay Fung，於中環分店擔任「一天店長」，與大家一起踏上這場香氣的探索旅程。 由即日起至10月13日，凡任何消費（包括選購EDP香氛）的顧客，將有機會於2024年10月16日參加此次活動，名額15位。此外，即日起至10月15日內於店鋪消費並登記成為會員的顧客，均有機會獲得限量版馮允謙Jay Fung簽名布袋（限量50個，數量有限，送完即止）。

為慶祝REPLICA FANTASIES復刻幻象系列推出，Maison Margiela邀請馮允謙Jay Fung於中環分店擔任「一天店長」。

REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列｜森林之魂 SOUL OF THE FOREST 「森林之魂」是一款芳香木質調香水，靈動而神秘，泥土氣息與林間芬芳交織共存。似有魂靈邀請你走入森林深處，傾聽它的心跳低語，沉浸於香氣編織的夢境幻象中，與森林永恆的思緒合為統一。 調香大師Quentin Bisch以其天馬行空的想像力，創造了一種名為「神秘之木」的超現實靈感香料，並以此為主線，精心雕琢出「森林之魂」的悠遠香氣。 這一深邃的木質氣息，彷彿觸碰到亙古森林永恆不變的靈魂內核，難以言喻又引人沉醉。

REPLICA FANTASIES復刻幻象系列｜森林之魂SOUL OF THE FOREST $1,760/100ml

REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列｜月球舞步 DANCING ON THE MOON 「月球舞步」勾勒一曲不受任何塵世羈絆的幻境之舞，即使身處月球引力場，依然盡情舞動，以舞蹈姿態呈現生命張力。 這款香氛詩意地詮釋對生活的熱烈擁抱，對每一刻的寶貴珍視。 花香麝香調的「月球舞步」香氛，點睛之筆是夢幻般的「月球塵埃」，凝結一種流動的韻律，在虛構的月球大氣中回蕩。 於月球表面盡興舞動，揚起帶有金屬光澤的礦物氣息，彷彿在月球表面上演一場迷人舞蹈。

REPLICA FANTASIES復刻幻象系列｜月球舞步DANCING ON THE MOON $1,760/100ml

REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列｜飛行夢寐 FLYING 「飛行夢寐」所傳遞的是對天空的無限渴望。 這種渴望掙脫地心引力、讓微風穿過翅膀的幻想，觸碰著一種普世的幻象：自由與無限。 調香大師 Marie Salamagne打造這款空靈的香氣作品，以3種來自高級香水領域的珍稀原料，調製出空靈飄逸的「夢寐雲層」。 苦橙葉凈油，萃取自地中海地區歷史悠久的苦橙樹枝葉，散發清新綠意，輕盈似彷彿卸下所有重量與憂慮，乘風飛翔。 橙花協調，帶來像羽毛般輕柔安心、又如微風般自由缥缈的淨澈花香。麝香協調，輕柔如棉，縹緲如煙，宛如墜入一片輕盈的雲霧中。