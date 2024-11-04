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生活
2024-11-04 14:30:00

Maison Margiela Afternoon Delight閒情午後淡香氛 全球首間Afternoon Delight Café期間限定店同步登場

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Maison Margiela Afternoon Delight閒情午後淡香氛 全球首間Afternoon Delight Café期間限定店同步登場

Maison Margiela Afternoon Delight閒情午後淡香氛 全球首間Afternoon Delight Café期間限定店同步登場

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與閨密無所事事的悠閒下午茶時光總是美好，Maison Margiela REPLICA系列新作Afternoon Delight淡香氛，以香甜氣息重現於巴黎咖啡館品嘗瑪德琳蛋糕的珍藏記憶。品牌更在K11 MUSEA打造品牌於全球首間以巴黎街頭咖啡館為靈感的 Afternoon Delight Café 期間限定店，現場不單可品嘗精緻的瑪德琳蛋糕及咖啡，更會送贈細緻的瑪德琳蛋糕造型擴香石，為閒暇下午更添完美。

Maison Margiela全球第一間Afternoon Delight Café期間限定店

Maison Margiela全球第一間Afternoon Delight Café期間限定店

暖意融融的香甜氣息

Afternoon Delight淡香氛的香調結構，巧妙結合瑪德琳蛋糕協調的復古香氣與香草的馥鬱柔軟，並以檀香木的木質香氣增添溫暖層次，令人仿若置身愜意的咖啡館。柔和的麝香收尾，溫柔而令人安心的氣息湧現，如同完美午後的閒情回憶久久縈繞。

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Maison Margiela全球第一間Afternoon Delight Café期間限定店 Maison Margiela Afternoon Delight淡香氛 $1,320/100ml、$660/30ml

文化印記 普魯斯特筆下的瑪德琳蛋糕

Afternoon Delight淡香氛的創作靈感，源自馬塞爾．普魯斯特的文學巨著《追憶似水年華》描繪的文化意象：一枚瑪德琳蛋糕。在這部享譽世界的作品中，瑪德琳蛋糕的香氣如同開啟了記憶閘門的鑰匙，品嘗其滋味，往事便如潮水般湧現。 香氛亦是對巴黎生活藝術的體現，將瑪德琳蛋糕的香甜與麝香、檀香的深邃相融合，既溫暖安心，又令人興奮。

Afternoon Delight淡香氛的創作靈感，源自馬塞爾．普魯斯特的文學巨著《追憶似水年華》描繪的文化意象：一枚瑪德琳蛋糕。

Afternoon Delight淡香氛的創作靈感，源自馬塞爾．普魯斯特的文學巨著《追憶似水年華》描繪的文化意象：一枚瑪德琳蛋糕。

Maison Margiela全球第一間Afternoon Delight Café期間限定店

Maison Margiela更在K11 MUSEA打造品牌於全球第一間以巴黎街頭咖啡館為設計靈感的Afternoon Delight Café期間限定店，這間店設有小型咖啡廳，讓顧客悠然自得地品味精緻的瑪德琳蛋糕及咖啡。現場展示多款Maison Margiela 的香氛，當然也不少得全新REPLICA香氣Afternoon Delight淡香氛，讓大家探索不同香味。

期間限定店將由即日起至2025115日開放，凡消費即可享瑪德琳蛋糕及香醇咖啡，並可獲得品牌限定的瑪德琳蛋糕造型擴香石禮贈。

現場展示多款Maison Margiela 的香氛，包括全新REPLICA FANTASIES系列香氛。 現場展示多款Maison Margiela 的香氛 Afternoon Delight Café期間限定店簡約但精緻的設計，相信不少女生都會想打卡。 瑪德琳蛋糕造型擴香石有Maison Margiela的標誌數字標籤設計。

Maison Margiela Afternoon Delight Café 期間限定店

地址：尖沙咀K11 MUSEA B1 Kiosk LAB104號舖

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