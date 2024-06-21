MALIN+GOETZ K11 MUSEA限定店 率先體驗霧境草木系列

來自美國紐約的MALIN+GOETZ，將由即日起至6月27日在K11 MUSEA開設期間限定店，讓大家率先體驗將於7月推出的全新霧境草木系列(grass)，現場以翠綠自然植物布置，營造出夢幻的大自然景象，更有品牌的全線生活產品。

如果大家是品牌的忠粉，大抵會記得經典的大麻草系列(cannabis)，靈感來自兩位創辦人到荷蘭首都阿姆斯特丹的經歷，雖然名字有點壞，但其實成分並沒有任何大麻草成分，反而有著天然草木的嫩綠清新氣息，為生活在石屎森林的都市人帶來一點大自然的慰藉，來一場森林浴。

大麻草系列現在亞洲以霧境草木香氣系列姿態示人，全新形象充分表現其天然草木、嫩綠清新及原野隨性的特質，平靜而踏實，清新的草本香氣讓人逃離城市煩囂，恍如置身沉浸在綠悠悠的草地和青翠的樹林中，並在清新空氣和泥土的滋潤中，融入大自然的懷抱。

草本植物傳統被用作草藥的增效劑，系列加入佛手柑、黑胡椒、暗沉葉香及雪松木製成，聞起來是清新活力的青翠香調，十分適合又熱又濕的香港天氣，與品牌的藥理淵源相輔相成。系列包括經典香水、豪華香氛蠟燭及暢銷的手部+身體潔膚露，在滋潤肌膚的同時，帶來不同的感官體驗。