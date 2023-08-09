MAMA730網購月餅︱特色純素月餅 榴槤冰皮月餅 傳統奶王流心月餅 買一送一 早鳥優惠 折扣優惠(持續更新)

行船爭解纜，月餅我賣先。聽到這句廣告口號就知中秋節將至，又是時候為親朋準備月餅。網上購物平台MAMA730，與多間特色月餅商戶合作，準備多款月餅禮盒禮卷早鳥優惠，當中有純素月餅、榴槤冰皮月餅、傳統奶王流心月餅，緊有一款合大家口味。

—個不榴 Souled Out 黑刺貓山王榴槤冰皮月餅 ( 竹炭黑刺 3 個 & 原味貓山王 3 個 ) 禮券 原價： $458 早鳥優惠價： $328 貓山王榴槤冰皮月餅深受大眾喜愛，當中的黑刺榴槤冰皮月餅正宗馬來西亞風味。而自然樹上熟貓山王榴槤內餡冰皮月餅，則帶陣陣奶油香味，內餡順滑如雪糕滋味，味道濃郁、層次豐富，榴槤控收到一定愛不釋手。 購買連結： https://bit.ly/3OuzPzB

一個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 ( 原味 6 個 ) 禮券 原價： $418 早鳥優惠價： $298 貓山王深受大眾喜愛，一直被譽為「榴槤中的愛馬仕」。一個不榴以馬來西亞彭亨出產的樹上熟貓山王榴槤為內餡，獨特香甜回甘美味，加上冰涼軟薄的冰皮外皮，Q彈不黏牙，入口猶如奶油般絲滑醇厚，好食到一個不榴。 購買連結： https://bit.ly/3KzHLhV

雅月四式流心月餅 / 雅月流心奶黃月餅 原價： $188 早鳥優惠價： $138 雅月四式流心月餅，是由一班對甜點製作充滿熱情的年輕人主理，喜歡親手製作月餅，在中秋佳節送給家人和朋友，表達自己對他們的關愛和祝福。今個中秋推出的雅月四式流心月餅禮盒，包括奶黃流心月餅、朱古力流心月餅、抹茶流心月餅和芝士流心月餅等4種不同口味，每款味道都有支持者。喜愛傳統口味可選擇奶黃流心月餅禮盒。 購買連結： https://bit.ly/3Kwhota

酮福堂中秋生酮月餅券 ( 買一送一優惠 ) 原價： $856 早鳥預售優惠價： $428( 兩盒 ) 把快樂健康帶給全世界，是酮福堂的標語，一直堅持推出健康飲食品為使命。今年推的酮福堂生酮流心奶皇月餅，一盒有四個生酮月餅，經過更精進的調配，不但無糖、低碳、無添加，其生酮流心奶皇月餅都將成為中秋佳節的最佳選擇，美味健康之餘，不會為身體增添負擔。月餅會於於訂購後1星期，內安排以平郵寄出並包郵費。 購買連結： https://bit.ly/3QwSw8I

Green Common純素奶黃月餅4件禮盒裝，曾贏得多個素食獎款，是月餅健康之選。

Green Common 純素奶黃月餅電子禮券 原價： $238 特價： $138 Green Common純素月餅禮盒，已成為每年中秋吃得無負擔又滋味的純素月餅之選。金黃香軟的月餅皮，包裹著植物奶、亞麻籽粉等植物性食材所製的純素奶黃餡，完全不含膽固醇及反式脂肪，而且口感細膩幼滑，味道甜而不膩，是中秋節健康之選。 購買連結： https://bit.ly/3s528NK

榴槤 B 哥 榴槤冰皮月餅券 原價： $368 早鳥優惠價： $298 榴槤B哥推出的榴槤冰皮月餅，以黑色金屬禮盒配上金色繁星月亮為造型，設計時尚且富神秘感。每盒冰皮月餅均附有6個足料冰皮月餅——貓山王冰皮月餅及黑刺冰皮月餅各3個，全以熟成榴槤果肉製作，不添加香味劑，每一口都是天然的榴槤香氣。 購買連結： https://bit.ly/3s5wCiH

生活王國 老樹純黑刺貓山王榴槤冰皮月餅禮券 原價： $338 特價： $268 生活王國的榴槤冰皮月餅，使用新鮮貓山王和黑刺榴槤製成，嚴選彭亨老樹種，過程中不會使用人工催熟劑。冰皮的質地柔軟綿密，讓人品嘗時能帶來舒適的口感。餡料濃郁，不僅保留了榴槤的原始風味，而且口感清爽不膩，這使得整體的口感更加平衡。貓山王榴槤以其醇厚芳香聞名，而黑刺榴槤則帶有複雜的韻味和悠長的尾韻。 購買連結： https://bit.ly/3DPPSDy

—個不榴 Souled Out 黑刺榴槤冰皮月餅 ( 竹炭紙盒 2 個裝 ) 原價： $168 特價： $118 貓山王榴槤冰皮月餅深受大眾喜愛，當中的黑刺榴槤冰皮月餅正宗馬來西亞風味。而自然樹上熟貓山王榴槤內餡冰皮月餅，則帶陣陣奶油香味，內餡順滑如雪糕滋味，味道濃郁、層次豐富，榴槤控收到一定愛不釋手。 購買連結： https://bit.ly/43ZxsuE