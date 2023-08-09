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2023-08-09 21:22:00

MAMA730網購月餅︱特色純素月餅 榴槤冰皮月餅 傳統奶王流心月餅 買一送一 早鳥優惠 折扣優惠(持續更新)

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中秋佳節與親友共聚，不可缺風味豐富的月餅。

行船爭解纜，月餅我賣先。聽到這句廣告口號就知中秋節將至，又是時候為親朋準備月餅。網上購物平台MAMA730，與多間特色月餅商戶合作，準備多款月餅禮盒禮卷早鳥優惠，當中有純素月餅、榴槤冰皮月餅、傳統奶王流心月餅，緊有一款合大家口味。

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黑刺貓山王榴槤冰皮月餅，內有黑刺榴槤冰皮月餅3個及原味貓山王榴槤冰皮月餅3個。

—個不榴Souled Out黑刺貓山王榴槤冰皮月餅(竹炭黑刺3&原味貓山王3)禮券 原價：$458 早鳥優惠價：$328

貓山王榴槤冰皮月餅深受大眾喜愛，當中的黑刺榴槤冰皮月餅正宗馬來西亞風味。而自然樹上熟貓山王榴槤內餡冰皮月餅，則帶陣陣奶油香味，內餡順滑如雪糕滋味，味道濃郁、層次豐富，榴槤控收到一定愛不手。

 

購買連結：https://bit.ly/3OuzPzB

 

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貓山王榴槤冰皮月餅，採用新鮮榴槤製作，每啖均口感豐盈。

一個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅(原味6)禮券 原價：$418 早鳥優惠價：$298

 

貓山王深受大眾喜愛，一直被譽為「榴槤中的愛馬仕」。一個不榴以馬來西亞彭亨出產的樹上熟貓山王榴槤為內餡，獨特香甜回甘美味，加上冰涼軟薄的冰皮外皮，Q彈不黏牙，入口猶如奶油般絲滑醇厚，好食到一個不榴。

 

購買連結：https://bit.ly/3KzHLhV

 

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購買1至2盒月餅，運費只需$50，購買3盒起運費全免。

雅月四式流心月餅 / 雅月流心奶黃月餅 原價：$188 早鳥優惠價：$138

 

雅月四式流心月餅，是由一班對甜點製作充滿熱情的年輕人主理，喜歡親手製作月餅，在中秋佳節送給家人和朋友，表達自己對他們的關愛和祝福。今個中秋推出的雅月四式流心月餅禮盒，包括奶黃流心月餅、朱古力流心月餅、抹茶流心月餅和芝士流心月餅等4種不同口味，每款味道都有支持者。喜愛傳統口味可選擇奶黃流心月餅禮盒。

 

購買連結：https://bit.ly/3Kwhota

 

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節日的真正價值，在於能夠給至親健康與溫暖，品嘗素純月餅，美味又健康。

酮福堂中秋生酮月餅券(買一送一優惠) 原價：$856 早鳥預售優惠價：$428(兩盒)

 

把快樂健康帶給全世界，是酮福堂的標語，一直堅持推出健康飲品為使命。今年推的酮福堂酮流心奶皇月餅，一盒有四個生酮月餅，經過更精進的調配，不但無糖、低碳、無添加，其酮流奶皇餅都將成為中秋佳節的最佳選擇，美味健康之餘，不會為身體增添負擔。月餅會於於訂購後1星期，內安排以平郵寄出並包郵費。

 

購買連結：https://bit.ly/3QwSw8I

 

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Green Common純素奶黃月餅4件禮盒裝，曾贏得多個素食獎款，是月餅健康之選。

Green Common純素奶黃月餅電子禮券 原價：$238 特價：$138

 

Green Common純素月餅禮盒，已成為每年中秋吃得無負擔又滋味的純素月餅之選。金黃香軟的月餅皮，包裹著植物奶、亞麻籽粉等植物性食材所製的純素奶黃餡，完全不含膽固醇及反式脂肪，而且口感細膩幼滑，味道甜而不膩，是中秋節健康之選。

 

購買連結：https://bit.ly/3s528NK

 

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每盒冰皮月餅附有足料貓山王及黑刺冰皮榴槤月餅，令人齒頰留香。

榴槤B 榴槤冰皮月餅券 原價：$368 早鳥優惠價：$298

 

榴槤B哥推出的榴槤冰皮月餅，以黑色金屬禮盒配上金色繁星月亮為造型，設計時尚且富神秘感。每盒冰皮月餅均附有6個足料冰皮月餅——貓山王冰皮月餅及黑刺冰皮月餅各3個，全以熟成榴槤果肉製作，不添加香味劑，每一口都是天然的榴槤香氣。

 

購買連結：https://bit.ly/3s5wCiH

 

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老樹純黑刺貓山王榴槤冰皮月餅，美味滿足適合榴槤控、甜品控。

生活王國 老樹純黑刺貓山王榴槤冰皮月餅禮券 原價：$338 特價：$268

 

生活王國的榴槤冰皮月餅，使用新鮮貓山王和黑刺榴槤製成，嚴選彭亨老樹種，過程中不會使用人工催熟劑。冰皮的質地柔軟綿密，讓人品嘗時能帶來舒適的口感。餡料濃郁，不僅保留了榴槤的原始風味，而且口感清爽不膩，這使得整體的口感更加平衡。貓山王榴槤以其醇厚芳香聞名，而黑刺榴槤則帶有複雜的韻味和悠長的尾韻。

 

 

購買連結：https://bit.ly/3DPPSDy

 

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黑刺貓山王榴槤冰皮月餅紙盒兩個裝，富礦物質又有助排毒，Q彈不黏牙，口感超正。

—個不榴 Souled Out黑刺榴槤冰皮月餅(竹炭紙盒2個裝) 原價：$168 特價：$118

貓山王榴槤冰皮月餅深受大眾喜愛，當中的黑刺榴槤冰皮月餅正宗馬來西亞風味。而自然樹上熟貓山王榴槤內餡冰皮月餅，則帶陣陣奶油香味，內餡順滑如雪糕滋味，味道濃郁、層次豐富，榴槤控收到一定愛不手。

 

購買連結：https://bit.ly/43ZxsuE

 

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貓山王榴槤冰皮月餅，新鮮榴槤以液氮極凍貯藏來製作冰皮月餅。

一個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅(原味紙盒2個裝)禮券 原價：$138 特價：$96

貓山王深受大眾喜愛，一直被譽為「榴槤中的愛馬仕」。一個不榴以馬來西亞彭亨出產的樹上熟貓山王榴槤為內餡，獨特香甜回甘美味，加上冰涼軟薄的冰皮外皮，Q彈不黏牙，入口猶如奶油般絲滑醇厚，好食到一個不榴。

購買連結：https://bit.ly/3qnKl3U

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