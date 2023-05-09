MAMA730︱母親節禮物攻略

Speed 116Pro 2 智能手錶 ( 可通話 ) 原價： $498 折扣價： $198 年紀大了應多留意心跳與血壓，一隻Speed智能手錶，可為你監控媽媽的健康。智能手錶採用光學心臟速率傳感器，通過可視光波段測量技術，精密計算出準確心率血壓數據，而且還有健身計時、多國語言等功能，並可選擇喜歡的錶殼，配搭鍾情的錶帶、自己喜歡的錶盤，自創風格自創。 購買網址： https://bit.ly/3NxiyXK

小米有品 Repor 穿戴式捶打按摩披肩 原價： $698 折扣價： $368 除了熱敷護頸枕，這個按摩披肩同樣可以幫媽媽擊退疲勞。擁有12種模式模擬人手的按摩手法，包括捶、敲、扣、擊、拍，每分鐘可達60至100次捶打按摩頻率，並可用在腰、背、肩、頸等部位，全方位幫媽媽。 購買網址： https://bit.ly/42kVT51

小米有品 REPOR 智能頸椎拉伸熱敷護頸枕 ( 摩登灰色 ) 原價： $388 折扣價： $238 年歲漸長，容易頸梗膊痛。為了讓媽媽深度放鬆疲勞頸椎，送這個具備三檔智能控溫的熱敷護頸枕，可舒緩她頸部微循環，加上3D 夾揉式按摩升級12個按摩觸點，以及石墨烯遠紅外熱敷，可消除頸椎疲勞。 購買網址： https://bit.ly/3p4HuvL

Gemini 10 公升迷你焗爐 原價： $598 折扣價： $268 母親都愛下廚，因這是她最直接表達受的方式，以受惠的都是子女。Gemini 10公升電焗爐，絕對是媽媽廚房中的好幫手。不但容量特大，溫度選擇由90至230度，上下S型不銹鋼發熱管，使食物受熱更均勻，三層烘焗位置，讓烘焙過程一目了然。想有食神，就送這個給媽媽！ 購買網址： https://bit.ly/3Lrfbiv 迷你焗爐，輕巧體積適合香港家庭。

具備負離子功能的Babyliss風筒。 Babyliss 2200W 風筒 ( 粉鑽色 ) 原價： $999 折扣價： $599 媽媽常叮囑子女，要吹乾頭髮才睡覺，避免風邪致頭痛。Babyliss風筒不但外形美觀，鈦金屬陶瓷技術，能減低熱力對秀髮傷害，先進風力技術設計，極速吹乾頭髮。可拆過濾入風網，方便清理；3段溫度選擇，以及負離子功能，配件包含一個集風咀，可與媽媽一起使用。 購買網址： https://bit.ly/3LMXZW8

Oclean X Pro Elite Premium 智能聲波電動牙刷套裝 ( 岩石灰 ) 售價： $1,099( 包郵 ) 老人家很多時擦牙用力不當，從而引起牙周病。智能聲波電動牙刷內置32種刷牙力度與清潔模式，牙刷頭震速每分鐘84,000次，能安全有效清潔牙齒，讓媽媽擦牙時不再流血。電動牙刷以無線快迅充電，包含7個刷頭，以及用戶手冊，方便媽媽採用。 購買網址： https://bit.ly/40XUnon

小米有品 俏蜻蜓便攜物理點擊滅蚊燈 原價： $298 折扣價： $98 夏天來臨，雨季令蚊蟲滋生。不想媽媽被蚊蟲打擾睡眠，滅蚊燈可謂安全可靠。採用靜電高效誘蚊滅蚊，安全環保，曲面LED燈珠，還有夜間照明功能，加上小巧便攜，全屋適用。 購買網址： https://bit.ly/410S9F0