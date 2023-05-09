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2023-05-09 07:30:00

MAMA730︱母親節禮物攻略

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送禮給媽媽，無論平貴，她都一定高興。

一年一度歌頌母親的日子，又怎能夠馬虎了事。送甚麼禮物才能表達孝意？媽媽口裡雖說有子女陪伴，就是最好的禮物，但母親為子女操心一輩子，不妨在佳節多表達一點心意。網上購物平台MAMA730，精選多款實用又優惠的母親節禮物，部分禮物買滿指定金額包郵，代你向媽媽說聲：辛苦了。

 

所有貨品於 https://bit.ly/3VIDBsy 有售，售價以MAMA730網站為準。

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Speed 116Pro 2智能手錶 (可通話) 原價：$498 折扣價：$198

 

年紀大了應多留意心跳與血壓，一隻Speed智能手錶，可為你監控媽媽的健康。智能手錶採用光學心臟速率傳感器，通過可視光波段測量技術，精密計算出準確心率血壓數據，而且還有健身計時、多國語言等功能，並可選擇喜歡的錶殼，配搭鍾情的錶帶、自己喜歡的錶盤，自創風格自創。

 

 

購買網址：https://bit.ly/3NxiyXK 

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小米有品 Repor穿戴式捶打按摩披肩 原價：$698 折扣價：$368

 

除了熱敷護頸枕，這個按摩披肩同樣可以幫媽媽擊退疲勞。擁有12種模式模擬人手的按摩手法，包括捶、敲、扣、擊、拍，每分鐘可達60100次捶打按摩頻率，並可用在腰、背、肩、頸等部位，全方位幫媽媽。

 

購買網址：https://bit.ly/42kVT51

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小米有品 REPOR智能頸椎拉伸熱敷護頸枕(摩登灰色) 原價：$388 折扣價：$238

 

年歲漸長，容易頸梗膊痛。為了讓媽媽深度放鬆疲勞頸椎，送這個具備三檔智能控溫的熱敷護頸枕，可舒緩她頸部微循環，加上3D 夾揉式按摩升級12個按摩觸點，以及石墨烯遠紅外熱敷，可消除頸椎疲勞。

 

 

購買網址：https://bit.ly/3p4HuvL 

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松木纖維砧板。

JNC松木纖維砧板(薄)防滑  原價：$298 折扣價：$198

 

媽媽喜愛下廚，可以買給她一塊松木纖維質料的砧板，除了具天然抗菌外，獲得FDA(美國食品藥物管理)認證，不發霉、不裂開、不變形。備有防滑及凹槽可選，耐熱最高達176度，亦可放入洗碗機清洗，3款尺寸選擇，梗有一款適合媽媽的廚房。

購買網址：https://bit.ly/3nwsS7L

Gemini 10公升迷你焗爐 原價：$598 折扣價：$268

 

母親都愛下廚，因這是她最直接表達受的方式，以受惠的都是子女。Gemini 10公升電焗爐，絕對是媽媽廚房中的好幫手。不但容量特大，溫度選擇由90230度，上下S型不銹鋼發熱管，使食物受熱更均勻，三層烘焗位置，讓烘焙過程一目了然。想有食神，就送這個給媽媽！

 

購買網址：https://bit.ly/3Lrfbiv

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迷你焗爐，輕巧體積適合香港家庭。

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具備負離子功能的Babyliss風筒。

Babyliss 2200W風筒(粉鑽色) 原價：$999 折扣價：$599

 

媽媽常叮囑子女，要吹乾頭髮才睡覺，避免風邪致頭痛。Babyliss風筒不但外形美觀，鈦金屬陶瓷技術，能減低熱力對秀髮傷害，先進風力技術設計，極速吹乾頭髮。可拆過濾入風網，方便清理；3段溫度選擇，以及負離子功能，配件包含一個集風咀，可與媽媽一起使用。

 

購買網址：https://bit.ly/3LMXZW8

Oclean X Pro Elite Premium智能聲波電動牙刷套裝(岩石灰) 售價：$1,099(包郵)

 

老人家很多時擦牙用力不當，從而引起牙周病。智能聲波電動牙刷內置32種刷牙力度與清潔模式，牙刷頭震速每分鐘84,000次，能安全有效清潔牙齒，讓媽媽擦牙時不再流血。電動牙刷以無線快迅充電，包含7個刷頭，以及用戶手冊，方便媽媽採用。

 

購買網址：https://bit.ly/40XUnon

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小米有品 俏蜻蜓便攜物理點擊滅蚊燈 原價：$298 折扣價：$98 

 

夏天來臨，雨季令蚊蟲滋生。不想媽媽被蚊蟲打擾睡眠，滅蚊燈可謂安全可靠。採用靜電高效誘蚊滅蚊，安全環保，曲面LED燈珠，還有夜間照明功能，加上小巧便攜，全屋適用。

 

購買網址：https://bit.ly/410S9F0

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小興意滴雞精。

小興意滴雞精60毫升x 6 原價：$776(兩盒優惠價：$298(兩盒)

 

嚴選成長120日鮮雞提煉的小興意滴雞精，內含雞、甲殼動物、蛋、魚、花、大豆、奶及堅果等精華，採用4小時慢工細蒸，以高壓鍋隔水蒸，深層萃取原隻雞營養，蘊含豐富的蛋白質與氨基酸，零膽固醇，適合媽媽保身之用。

 

購買網址：https://bit.ly/419d4pq

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