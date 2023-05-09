MAMA730︱母親節禮物攻略

一年一度歌頌母親的日子，又怎能夠馬虎了事。送甚麼禮物才能表達孝意？媽媽口裡雖說有子女陪伴，就是最好的禮物，但母親為子女操心一輩子，不妨在佳節多表達一點心意。網上購物平台MAMA730，精選多款實用又優惠的母親節禮物，部分禮物買滿指定金額包郵，代你向媽媽說聲：辛苦了。
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Speed 116Pro 2智能手錶 (可通話) 原價：$498 折扣價：$198
年紀大了應多留意心跳與血壓，一隻Speed智能手錶，可為你監控媽媽的健康。智能手錶採用光學心臟速率傳感器，通過可視光波段測量技術，精密計算出準確心率血壓數據，而且還有健身計時、多國語言等功能，並可選擇喜歡的錶殼，配搭鍾情的錶帶、自己喜歡的錶盤，自創風格自創。
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小米有品 Repor穿戴式捶打按摩披肩 原價：$698 折扣價：$368
除了熱敷護頸枕，這個按摩披肩同樣可以幫媽媽擊退疲勞。擁有12種模式模擬人手的按摩手法，包括捶、敲、扣、擊、拍，每分鐘可達60至100次捶打按摩頻率，並可用在腰、背、肩、頸等部位，全方位幫媽媽。
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小米有品 REPOR智能頸椎拉伸熱敷護頸枕(摩登灰色) 原價：$388 折扣價：$238
年歲漸長，容易頸梗膊痛。為了讓媽媽深度放鬆疲勞頸椎，送這個具備三檔智能控溫的熱敷護頸枕，可舒緩她頸部微循環，加上3D 夾揉式按摩升級12個按摩觸點，以及石墨烯遠紅外熱敷，可消除頸椎疲勞。
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Oclean X Pro Elite Premium智能聲波電動牙刷套裝(岩石灰) 售價：$1,099(包郵)
老人家很多時擦牙用力不當，從而引起牙周病。智能聲波電動牙刷內置32種刷牙力度與清潔模式，牙刷頭震速每分鐘84,000次，能安全有效清潔牙齒，讓媽媽擦牙時不再流血。電動牙刷以無線快迅充電，包含7個刷頭，以及用戶手冊，方便媽媽採用。
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小米有品 俏蜻蜓便攜物理點擊滅蚊燈 原價：$298 折扣價：$98
夏天來臨，雨季令蚊蟲滋生。不想媽媽被蚊蟲打擾睡眠，滅蚊燈可謂安全可靠。採用靜電高效誘蚊滅蚊，安全環保，曲面LED燈珠，還有夜間照明功能，加上小巧便攜，全屋適用。