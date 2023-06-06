返回 生活 2023-06-06 08:00:00 MAMA730︱至Cool提案 省電節能空調扇/電風扇 分享： 夏至將至，就算開盡家中冷氣，仍然汗流浹背，因為尚欠一把讓空氣流動的風扇，將冷風吹遍全屋，令全屋迅速降溫，而且更加慳電。am730網購平台MAMA730，再度為讀者搜羅多款不同功能的電風扇、空調扇(冷風扇)，讓大家涼快地與炎夏高溫抗衡。 所有貨品於www.mama730.online有售，售價以網站標價為準。 Gemini多功能負離子WIFI直立風扇 原價：$1,398 折扣價：$738 直立風扇擁有3檔風速選擇，具備正常風、自然風、睡眠風和兒童模式4種模式，全屏顯示幕，12個小時定時功能，搖擺度達70度，負離子淨化空氣令吹出的涼風更加清新，備有WiFi功能。 購買網址：https://bit.ly/40XUnon 小米有品microhoo迷你冷風機 USB便攜風扇 原價：$499 折扣價：$236 microhoo迷你冷風機不但製冷能力強，加入冰塊後能短時間令溫度降低，1,000ml大容量水箱，避免頻繁加水困擾，製冷能力更持久。具備無級調速、節能低噪、Type-C介面，機身外形簡約時尚而且體質輕巧，讓你隨時掌握小清涼。 購買網址：https://bit.ly/3odHk5e [email protected]無線摺疊搖頭智能遙控循環扇(藍色/白色) 原價：$399 折扣價：$199 循環扇可多功能應用，包括座台、壁掛、便攜模式，無線設計，方便多種室內外場境使用，遙控或手動，操作更靈活方便。左右自動搖頭、上下90度送風角度可調，能將涼風吹到每一角落。 購買網址：https://bit.ly/45nQlta Gemini九吋龍捲氣旋風扇 原價：$988 折扣價：$488 旋風扇共有8段風速選擇，3種風力設計，包括正常風、自然風、睡眠風，預設開關機時間，體貼配合生活需要。90度上下及左右搖擺送風，輕微將冷氣帶到全屋四周，LED顯示燈，配備遙控器及收藏位置，方便操作。 購買網址：https://bit.ly/41ZX21k [email protected]無葉搖頭智能遙控冷風機 原價：$1,398 折扣價：$599 外形設計極有未來感的冷風機，安全無葉風口，用得安心。65W低功率，15小時只需1度電，升級版雙水箱，雙重製冷，加厚3cm波浪紋水簾製冷層，保持水流在製冷層內更長時間，製冷效果更佳，上水箱加水，操作更方便，送6個專用冰種，方便替換。 購買網址：https://bit.ly/45mW1n1 Gemini無葉HEPA及活性碳過濾直立風扇 原價：$1,498 折扣價：$798 活性碳過濾直立風扇，長達70cm的大風道設計，風道角度4度傾斜設計，令送風效果更寛更闊。超薄外形簡潔時尚，配置活性炭過濾網/HEPA過濾網，有效過濾空氣雜質，令睡眠時呼吸到更加潔淨的空氣。 購買網址：https://bit.ly/3q3uHKr Lumena FAN BOOST多功能無線循環風扇(露營吊風扇 + 座地風扇，免費送貨) 折扣價：$880 韓國Lumena多功能無線循環風扇，掛立兩用，有隨附的手柄吊在戶外半空中使用；亦可安裝腳架枱扇。遠距離紅外線遙控控制，遙控可以吸附風扇面板上，方便攜帶，向上手動可調節90度、向下可調節12度。備有米白色及綠色選擇。 購買網址：https://bit.ly/43jtuNc Gemini 46吋 多功能負離子直立扇 原價：$1,498 折扣價：$598 時尚的直立扇出風口達46吋高，藍色光燈及超薄機身設計，配有負離子空氣淨化功能，令送出的涼風更加清新。可拆式隔塵網，易於清洗，配備無線遙控器及收藏位置，LED顯示屏方便操控。 購買網址：https://bit.ly/3MPHRDW JNC三合一智能循環風扇(12寸) 原價：$798 折扣價：$668 智能循環風扇低功率直流電機，安全省電，雙層多葉片風葉，風力柔和靜音，可輕鬆調節3種高度，坐枱、座地。9檔風速調節，滿足不同需求，送風角度靈巧自由，上下左右靈活調節，遠程遙控，方便快捷；空氣循環送風，滿足四季需求。 購買網址：https://bit.ly/3IsgzRl [email protected] 360度全方位智能遙控循環扇(座枱款，另備有座地款) 原價：$898 折扣價：$369 智能遙控循環扇能全自動360度旋轉，全方位無死角送風及循環空氣，旋渦型氣柱送風，促進空氣對流循環。環保慳電，30W低功率，33小時只需1度電，冷氣暖器良好搭配，有效均衡室內溫度。慳位式設計，底座直徑約23 cm，面積比A4紙細，符合香港家庭環境使用。 購買網址：https://bit.ly/3OuKmfS