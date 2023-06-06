MAMA730︱至Cool提案 省電節能空調扇/電風扇

Lumena FAN BOOST 多功能無線循環風扇(露營吊風扇 + 座地風扇，免費送貨) 折扣價：$880

韓國Lumena多功能無線循環風扇，掛立兩用，有隨附的手柄吊在戶外半空中使用；亦可安裝腳架枱扇。遠距離紅外線遙控控制，遙控可以吸附風扇面板上，方便攜帶，向上手動可調節90度、向下可調節12度。備有米白色及綠色選擇。