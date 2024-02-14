Marathon Sports馬拉松推出TAMAGOTCHI他媽哥池系列春夏服飾！Y2K潮流穿搭 (多圖)

他媽哥池｜相信那些年大家都玩過他媽哥池，隨身帶着電子寵物，餵他吃飯、幫他關燈睡覺！隨著 Y2K 復古熱潮興起，90 年代至千禧年代人人手執一機的他媽哥池近年再次成為話題！本回他媽哥池一眾可愛角色 Mametchi、Kuchuipatchi、Memetchi 、Mimitchi 破「蛋」而出，躋身 Marathon Sports 春夏新作，融入 Y2K 設計氛圍及運動風穿搭等大熱元素。本系列即日起正式在Marathon Sports全線門店和網上商店推出，粉絲們千萬別錯過，為日常穿搭注入復古Y2K趣味！

TAMAGOTCHI 日常服飾 — 成人系列

Boyfriend Tee 當然都是衣櫃裡不可缺少的單品，系列亦有主打 Oversize 造型的單品，落肩設計 寛鬆中長度，更顯休閒造型感，切合各種日常穿搭！

這次系列推出許多 UNISEX 成人上衣，包括 Puff Print 立體 TEE 及 3D 變換熨畫 Print TEE。更有 印上 Kuchipatchi 俏皮圖案的 Print TEE 及口袋 TEE，讓你帶領寵物們走出他媽哥池星球，一起到 處遊玩吧！