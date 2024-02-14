Marathon Sports馬拉松推出TAMAGOTCHI他媽哥池系列春夏服飾！Y2K潮流穿搭 (多圖)

他媽哥池｜相信那些年大家都玩過他媽哥池，隨身帶着電子寵物，餵他吃飯、幫他關燈睡覺！隨著 Y2K 復古熱潮興起，90 年代至千禧年代人人手執一機的他媽哥池近年再次成為話題！本回他媽哥池一眾可愛角色 Mametchi、Kuchuipatchi、Memetchi 、Mimitchi 破「蛋」而出，躋身 Marathon Sports 春夏新作，融入 Y2K 設計氛圍及運動風穿搭等大熱元素。本系列即日起正式在Marathon Sports全線門店和網上商店推出，粉絲們千萬別錯過，為日常穿搭注入復古Y2K趣味！
TAMAGOTCHI 日常服飾 — 成人系列
Boyfriend Tee 當然都是衣櫃裡不可缺少的單品，系列亦有主打 Oversize 造型的單品，落肩設計 寛鬆中長度，更顯休閒造型感，切合各種日常穿搭！
這次系列推出許多 UNISEX 成人上衣，包括 Puff Print 立體 TEE 及 3D 變換熨畫 Print TEE。更有 印上 Kuchipatchi 俏皮圖案的 Print TEE 及口袋 TEE，讓你帶領寵物們走出他媽哥池星球，一起到 處遊玩吧！
TAMAGOTCHI Back to 20’s 服飾 — Y2K 潮流穿搭風格
這次系列推出以「EAT SLEEP REPEAT 」圖案為主的 Crop 外套＋工裝寬褲短裙套裝，「吃飽就想 睡」的萌爆口令呼應著一眾寵物他媽哥池被我們養育餵食，搭配緊身 Crop Tee 及背心上衣，綴飾他媽哥池像素畫風形象！配上工裝寬褲，Y2K 鬆身闊腳剪裁設計令視覺上更有顯瘦效果，成為街頭焦點
TAMAGOTCHI 日常服飾 — 小童系列及戶外配件系列
UNISEX 系列亦提供童裝款式，爸媽可以和寶貝們化身成可愛角色，一齊打卡影靚相！
本系列囊括不同配件，包括漁夫帽、涼鞋、可收納單肩袋等等，搶眼十足， 十分適合戶外出遊趴趴走！