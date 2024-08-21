Mardi Mercredi旗艦店登陸銅鑼灣 限定T恤及環保袋/購物優惠

韓國時裝品牌Mardi Mercredi去年於尖沙咀開設香港首間專門店後，最近再度於港島區開設首間旗艦店，選址銅鑼灣白沙道，是品牌於香港的第一間地舖！為慶祝旗艦店開幕，Mardi Mercredi更特別設計限定白沙道T恤及環保袋，只限旗艦店有售，除此之外更有多重購物優惠！
Mardi Mercredi以標誌性花花、玫瑰花、獵腸狗圖案俘虜全世界時尚達人的心，為休閒日常單品注入俏皮時尚感。新店設計依照南韓及東京專門店為藍本，簡約牆身與室內的全白色營造出對比，而標誌性的花花圖案衣物則為店內加添清新感覺。新店是品牌於香港開設的首間旗艦店，亦是第一間地舖，選址於一眾國際流行品牌及時尚選物店的潮流地段銅鑼灣白沙道，佔地2,000呎。店舖設計以首爾及東京專門店的裝潢為藍本，以落地玻璃拼搭自然簡約的石紋牆身，亮紅色的品牌名字一目了然，店內以白色為主色，配上簡潔的展示架，令一眾衣物、配飾成為焦點所在。
新店內推出全新白沙店獨家限定T恤及環保袋，花花圖案以香港為靈感，背面印上「PAK SHA ROAD 」字樣，全球只在白沙道旗艦店有售，十分罕有。而為慶祝新店開幕，一連三個周末（8月17-18日、23-24日、30-31日），每日頭30位客人只需追蹤官方Instagram @mardi_mercredi_hk，就可以得到Mardi Mercredi毛巾一條；另外，只要購買任何 Mardi Mercredi 產品滿 $2,000，即可獲贈旗艦店限定雨傘一把，數量有限，送完即止。