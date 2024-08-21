Mardi Mercredi旗艦店登陸銅鑼灣 限定T恤及環保袋/購物優惠

Mardi Mercredi以標誌性花花、玫瑰花、獵腸狗圖案俘虜全世界時尚達人的心，為休閒日常單品注入俏皮時尚感。新店設計依照南韓及東京專門店為藍本，簡約牆身與室內的全白色營造出對比，而標誌性的花花圖案衣物則為店內加添清新感覺。新店是品牌於香港開設的首間旗艦店，亦是第一間地舖，選址於一眾國際流行品牌及時尚選物店的潮流地段銅鑼灣白沙道，佔地2,000呎。店舖設計以首爾及東京專門店的裝潢為藍本，以落地玻璃拼搭自然簡約的石紋牆身，亮紅色的品牌名字一目了然，店內以白色為主色，配上簡潔的展示架，令一眾衣物、配飾成為焦點所在。