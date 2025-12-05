Mardi Mercredi首次聯乘「和興」推薰衣草天然精油滾珠瓶 12月6至7日打卡即送

早前有小店將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣，成為網上熱話，韓國時尚品牌Mardi Mercredi最近首度跨界驚喜聯乘本地品牌「和興」，推出獨家薰衣草天然精油滾珠瓶，大家記得留意派發詳情，拎一支自製Y2K風格的掛件！Mardi Mercredi同步推出限量2025年聖誕倒數月曆，凡消費滿$800，即可免費獲贈乙個。

隨著節日氣氛漸濃，Mardi Mercredi今個秋冬推出一系列溫暖舒適的針織及毛衣新品，將更多亮麗色彩融入各種嶄新設計，採用舒適柔軟且保暖的材質，推出一系列的針織及毛衣單品。精緻的雛菊刺繡配襯對比鮮明的菱形格紋圖案，瀰漫法式優雅氣質；另有簡單的 Mardi Mercredi Logo 配上各種鮮豔顏色，非常搶眼及活力感滿分。

品牌今季亦推出全新Junior青少年系列，特意打造130至150cm尺寸，保留品牌原有的設計款式，將標誌性雛菊圖案「FLOWER MARDI」注入衛衣及連帽衫上衣。另外亦同步推出柔軟親膚的抓絨套裝，具有良好的保暖性能，飾有標誌性的撞色雛菊刺繡圖案，並設有近期流行的豹紋以及經典的純色款式，能根據不同需求。

為迎接今個聖誕，品牌特意準備限量2025年聖誕倒數月曆，倒數月曆以簡約時尚為設計，內藏25款Mardi Mercredi精美掛飾，為家居增添聖誕氛圍。現在只需消費滿$800，即可免費獲贈Mardi Mercredi 2025年聖誕倒數月曆乙個，名額15個，不容錯過！

聯乘「和興」推薰衣草天然精油滾珠瓶

Y2K風格的「婆婆藥油」掛件在網上瘋傳，Mardi Mercredi首次與本土品牌「和興」聯乘，推出薰衣草天然精油滾珠瓶，天然精油滾珠瓶有助舒緩日常的壓力，使用時塗抹於肩頸及太陽穴位置等位置，進行局部按摩，可消除疲勞感，讓你的身心得到放鬆 。

品牌將進行為期兩天的免費打卡送禮活動，頭50位顧客分別在12月6日於銅鑼灣白沙道分店，或在12月7日於尖沙咀K11 MUSEA分店打卡，並標註品牌官方Instagram帳號@mardi_mercredi_hk，即可免費換領薰衣草天然精油滾珠瓶乙枝。即使錯過了免費打卡送禮活動，也不用氣餒，凡消費滿$1,500，顧客亦可免費換領薰衣草天然精油滾珠瓶乙枝，數量有限，送完即止。無論是作為聖誕交換禮物，或是犒賞自己，皆是暖心的禮物之選！