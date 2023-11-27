Mardi Mercredi首間專門店登陸K11 Musea 特設香港別注Tee 送獨家環保袋

人氣時裝品牌Mardi Mercredi近年人氣急升，在街頭上不難發現花花圖案T-Shirt的蹤影，簡潔辨識度高的設計，令品牌深得一眾潮流寵兒及韓星偶像的喜愛，而Mardi Mercredi於香港首間專門店亦趁著潮流熱度登陸K11 Musea，一眾品牌愛好者即將可以親身購買心頭好，投入花花熱潮！

2023 秋冬系列走校園風

Mardi Mercredi於2018年成立，由夫妻檔Peace Hwamok Park及Valerie S Lee主理。品牌名字是法文星期二、星期三之意思，取自Hwamok及Valerie韓語名字的第一個字母，甫推出即引起熱議，當中最心入民心的一定是標誌性花花圖案。

Valerie深信世上所有女生都喜歡花朵，所以就請丈夫Hwamok繪畫現在眾所周知的花朵圖案——flowermardi，以鮮綠色為主，印製於T-Shirt上，旋即熱賣。品牌為休閒的日常單品注入俏皮又精緻的時尚感，除了有多種顏色選擇的標誌性花朵圖案外，品牌亦設計出其他多款時尚圖案。除了時裝外，品牌更擴展不同範疇，包括童裝、餐具、鞋履及運動裝等。今個2023秋冬系列，品牌以校園風為靈感，設計出各種以校園為主題的印花，產品包括衛衣、針織品及恤衫等。