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生活
2023-11-27 17:40:00

Mardi Mercredi首間專門店登陸K11 Musea 特設香港別注Tee 送獨家環保袋

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人氣時裝品牌Mardi Mercredi近年人氣急升，在街頭上不難發現花花圖案T-Shirt的蹤影，簡潔辨識度高的設計，令品牌深得一眾潮流寵兒及韓星偶像的喜愛，而Mardi Mercredi於香港首間專門店亦趁著潮流熱度登陸K11 Musea，一眾品牌愛好者即將可以親身購買心頭好，投入花花熱潮！

Mardi Mercredi Sweat $500、Shorts $750 Mardi Mercredi Shirt $1,200、Skirt $1,200 Mardi Mercredi Shirt $800、Jeans $1,200 Mardi Mercredi Raccoon Cardigan $1,150、Skirt $1,200

2023秋冬系列走校園風

Mardi Mercredi2018年成立，由夫妻檔Peace Hwamok ParkValerie S Lee主理。品牌名字是法文星期二、星期三之意思，取自HwamokValerie韓語名字的第一個字母，甫推出即引起熱議，當中最心入民心的一定是標誌性花花圖案。

Valerie深信世上所有女生都喜歡花朵，所以就請丈夫Hwamok繪畫現在眾所周知的花朵圖案——flowermardi，以鮮綠色為主，印製於T-Shirt上，旋即熱賣。品牌為休閒的日常單品注入俏皮又精緻的時尚感，除了有多種顏色選擇的標誌性花朵圖案外，品牌亦設計出其他多款時尚圖案。除了時裝外，品牌更擴展不同範疇，包括童裝、餐具、鞋履及運動裝等。今個2023秋冬系列，品牌以校園風為靈感，設計出各種以校園為主題的印花，產品包括衛衣、針織品及恤衫等。

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香港獨家別注Tee

Mardi Mercredi將於12月登陸 K11 Musea，開設首間香港專門店，店面以簡約的紅色招牌為主，而店內設計亦與其他分店同出一轍，以簡潔明亮的牆身撘配線條型燈光設計，服飾則有序地於展示簡約風展架上一字排開，讓客戶一目了然找到心頭好。香港專門店更會推出香港獨家別注Tee，更有獨家環保袋作購買贈品，令一眾香港粉絲可以率先換購及挑選心頭好。

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Mardi Mercredi專門店

地址：尖沙咀梳士巴利道18K11 Musea 1118C

電話：6802 5670

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