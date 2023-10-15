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2023-10-15 17:09:11

Marf@COLLAR型格演繹Levi's 501 配襯小Tips塑造隨性風牛女

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穿上經典的501後，Marf驚嘆：「找到一條『爛得靚』的牛仔褲，跟找到一條完美合身的牛仔褲一樣難，而我身上這條501，正正兩者兼備。」

經典牛服品牌Levi's150年前推出原創直腳牛仔褲以來，一直引領潮流。今年頭在香港，更找150位本地501型號愛好者，分享他們穿著的小故事，以及501對他們的象徵意義。踏入秋季，Levi's邀來新世代型格偶像邱彥筒(Marf)@ COLLAR，演繹501的原創傳奇。

自從1873年開始，標誌性的501，以其鈕扣褲擋和後腰的Levi's雙馬皮牌而聞名，至今依然保持其經典不衰的地位。這次由Marf穿上中腰破損風設計的501，搭配白背心和牛仔恤衫，展現出休閒隨性的牛仔風情和率性型格魅力。破損風設計不僅散發著獨特個性，也增添舒適感和休閒感。Marf說：「我覺得牛仔褲的代表一定是 Levi's 501，除了『Classic』沒有第二個形容詞可形容它！它可以流行150年真的是非常難能可貴！」

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牛仔恤衫搭配501，展現出長青藍調牛仔風情，有一種無拘束隨性時尚感。牛仔恤 $599、Levi's 501 $1,299

發揮創意改造501牛仔大腰袋 牛仔靴

Marf的搭配不僅完美詮釋了501牛仔褲的原創魅力，同時也帶來一種既型格又女性化的氛圍。501牛仔褲絕對不僅僅適合男生，它在日常穿搭和時尚潮流中都是現代女性衣櫥的必備單品。她又建議：「如果要我升級改造501，我希望將舊的Levi's 501牛仔褲，改造成像袋鼠一樣實用又大又寬敞的功能性腰袋，並可以輕鬆固定在501牛仔褲前面。將新舊Levi's牛仔褲相結合，特別是利用其褲袋的特點，不僅僅是一個袋子，更像是一種潮流功能性裝備，應該會很有趣！如果我有改造的技能，我還會想整一對以501牛仔褲為材料的牛仔boot()！我會覺得好有型！」

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Racer背心修身剪裁展現纖細的肩線，與501中腰的設計完美契合，突顯出腰部線條的優雅美感。Racer白背心 $199、Levi's 501 $1,299

著法建議隨意更顯個性

Marf穿上中腰破損風設計501，配襯背心和牛仔恤衫，展現出一種隨性而時尚的率性魅力。不僅完美詮釋了501牛仔褲的原創魅力，同時也帶來了一股既型格又女性化的氛圍，她又為大家提供配搭技巧：「Racer背心的修身剪裁，展現了纖細的肩線，與501中腰的設計完美契合，突顯出腰部線條的優雅美感。這樣的搭配既保留了經典的牛仔元素，又賦予了整體造型更富活力和時尚感，創造出一個輕鬆休閒的日常造型。」Marf又指：「Levis牛仔恤衫搭配501牛仔褲，展現出長青藍調的經典牛仔風情，流露出一種無拘束的隨性時尚感。」

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保護環境的永續牛服系列

此外，作為持續時尚領域扮演永續發展領導者角色的Levi’s，WellThread永續時裝系列，承襲對環境友善的精神，每一項製程皆將原料及水源節制使用，運用全新洗滌方程式降低化學物質、能源及水資源的衝擊，牛仔布以100％植物基靛藍染色，亦100％採用與印度的小型股東農民合作的過渡棉，使每位消費者能穿著富含經典價值且不退流行的永續單品。

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