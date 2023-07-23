自我風格與 Levi's 氣質相近

作為新世代偶像的Marf，無論是台上表演，或在社交媒體上分享化妝、時尚和舞蹈等內容時，都忠於展現自我的獨特風格，這點五與Levi's倡導的品牌理念和價值觀——展現真我完全一致，因此邀請她為兩款新褲型示範，Marf：「這次與Levi's合作，真的是一個難忘且充滿驚喜的拍攝經驗。我非常感謝Levi's的團隊給予我很大自由度，我們一起探索許多不同穿搭方式和配搭。我們今天的拍攝時間超過了十幾個小時，但我完全沒有感到疲倦，因為我實在好享受每一個襯搭的時刻！」