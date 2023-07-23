女團COLLAR成員邱彥筒(Marf)，憑著精湛材表演演，以及年輕酷帥外型，贏得《全民造星IV》冠軍，因而成為新一代時尚icon，獲不少品牌垂青。近日Marf獲Levi's邀請，為款時尚版型「RIBCAGE極高腰」、「BAGGY型格寬鬆」系列牛仔褲示範配搭技巧，以4種不同的風格來突顯褲型獨特之處。
自我風格與Levi's氣質相近
作為新世代偶像的Marf，無論是台上表演，或在社交媒體上分享化妝、時尚和舞蹈等內容時，都忠於展現自我的獨特風格，這點五與Levi's倡導的品牌理念和價值觀——展現真我完全一致，因此邀請她為兩款新褲型示範，Marf：「這次與Levi's合作，真的是一個難忘且充滿驚喜的拍攝經驗。我非常感謝Levi's的團隊給予我很大自由度，我們一起探索許多不同穿搭方式和配搭。我們今天的拍攝時間超過了十幾個小時，但我完全沒有感到疲倦，因為我實在好享受每一個襯搭的時刻！」
第二首個人新歌傳達女性自信快樂能量
Marf正積極籌備第二首個人新歌，內容暫時保密。Marf卻利用Levi's RIBCAGE與 Levi's BAGGY兩褲款，透露了一些微妙提示：「上一首單曲《*~Silencio...Shh》像是融合了RIBCAGE和BAGGY的精髓，充滿力量和自信，而即將推出的新歌，則在BAGGY風格上注入女性氣質，傳達快樂能量。」Marf又稱，對於想要了解她新歌風格的聽眾，可先來探索 RIBCAGE和BAGGY牛仔褲的精髓，感受其中蘊含的力量與魅力。