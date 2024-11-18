Marimekko推出節日限定聖誕禮盒套裝 12月1日前預購享早鳥優惠

Marimekko的節日世界充滿著鮮明的印花、色彩和快樂，踏入年末，品牌不單推出節日限定禮盒套裝，買家可在6款UNIKKO印花及1款KUUSIKOSSA聖誕樹印花，自選其中一款。更有一系列Holiday Gift Sets靈感， 不論是家品套裝、毛衣圍巾、飾物擺設等都一一俱備，無論自用或送禮都十分合適。

Marimekko推出節日限定聖誕禮盒套裝 12月1日前預購享早鳥優惠

Marimekko 節日限定禮盒套裝 Marimekko今年特別推出節日限定禮盒套裝，外包裝以紅色UNIKKO印花為主題，內有一對Marimekko印花馬克杯和碟子套裝，今年更特設6款UNIKKO印花及1款KUUSIKOSSA聖誕樹印花任大家選擇，隨盒限量附送印有標誌性UNIKKO印花的玻璃飲管套裝，售價為$980， 12月1日或之前預購更可享優惠價$880，預早布置餐桌擺設，令佳節氛圍昇華！

Marimekko 節日限定 Combo Set Marimekko亦推出一系列節日限定Combo Set，輕鬆打造賞心悅目的居家生活，售價由$399起。

全新印花圖案 共度美好佳節 除了一系列節日限定禮盒外，Marimekko今季亦帶來極具北歐節慶感的經典印花產品。可愛的Kurre動物主題圖案，出自設計師Aino-Maija Metsola手筆來延續森林故事的歡樂氣氛，圖案呈現一群活潑可愛的松鼠。這款全新的民族風圖案與往季的其他動物主題產品配合得天衣無縫。值得一提的是，今季秋冬推出全新極具節慶感的莓紅色及優雅金色產品，為系列注入滿滿節日氣氛。品牌更將帶來期待已久的UNIKKO造型薑餅模具及蠟燭台，在佳節饋贈摯愛。