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生活
2024-03-22 13:11:10

Marimekko經典印花UNIKKO誕生60周年 特別版電車披上繽紛圖案 送出$100現金券

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Marimekko經典印花UNIKKO誕生60周年 特別版電車披上繽紛圖案 送出$100現金券

Marimekko經典印花UNIKKO誕生60周年 特別版電車披上繽紛圖案 送出$100現金券

芬蘭國寶級品牌Marimekko最為人熟悉的經典印花UNIKKO，今年誕生60周年。為向UNIKKO致敬，品牌今年於世界各地推出多項慶祝活動，將UNIKKO印花融入於世界各地，除了早前在首都赫爾辛基Ateneum Art Museum的外牆披上絢麗繽紛光影外，亦以香港的特色電車為主角，換上特別新裝！

Marimekko UNIKKO電車將由即日起至3月28日於港島到處遊走 芬蘭國寶級品牌Marimekko最為人熟悉的經典印花UNIKKO，今年誕生60周年。

Marimekko UNIKKO電車將由即日起至328日於港島到處遊走，車身內外均換上可愛奪目的UNIKKO印花圖案，電車更印上QR Code，只要在場scan，即可獲得Marimekko $100現金券，鼓勵全城一起捕捉UNIKKO的花海。Marimekko的禮頓旗艦店外牆，亦貼上大幅UNIKKO色彩奪目的海報，為這城市添上歡樂色彩。

Marimekko UNIKKO電車內外均換上奪目的UNIKKO印花圖案。 Marimekko UNIKKO電車內外均換上奪目的UNIKKO印花圖案。 Marimekko UNIKKO電車內外均換上奪目的UNIKKO印花圖案。 Marimekko UNIKKO電車內外均換上奪目的UNIKKO印花圖案。

UNIKKO 60周年，UNIKKO 將於2024一整年遍佈世界各地，以象徵著歡樂及創意的UNIKKO帶來無限正能量。為慶祝活動打響頭炮的是光雕藝術品《UNIKKO at La Louviére》，品牌將UNIKKO變成了一件獨特的藝術品，於赫爾辛基Ateneum Art Museum的外牆披上絢麗繽紛的光影。除此之外，Nasdaq 亦於紐約Times Square其大型Billboard展示UNIKKO  60 周年海報；20242月，哥本哈根時裝周繼續舉辦以UNIKKO為靈感的慶祝活動，發布其2024 秋冬系列。

Marimekko於起源地芬蘭的著名建築外掛上UNIKKO 旗幟 早前於赫爾辛基Ateneum Art Museum外牆披上絢麗繽紛的光雕藝術品《UNIKKO at La Louviére》 早前於赫爾辛基Ateneum Art Museum外牆披上絢麗繽紛的光雕藝術品《UNIKKO at La Louviére》 Nasdaq 於紐約Times Square攜手與Marimekko慶祝Unikko 60周年 Marimekko禮頓旗艦店的外牆貼上大幅UNIKKO色彩奪目的海報
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