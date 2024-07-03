Marimekko聯乘喜茶HEYTEA 推出一系列茶飲、馬克杯、徽章及周邊商品

茶飲品牌喜茶HEYTEA最近與芬蘭設計師品牌Marimekko合作，圍繞「Joy in Bloom」主題，推出限量茶飲及周邊商品，包括馬克杯、徽章及貼紙等，結合今年面世60載的王牌Marimekko經典印花UNIKKO(遊霓可)，傳遞Marimekko的歡欣愉悅的生活態度。喜茶亦特別為聯乘系列調製出具有自然梔子香氣的「小奶梔 梔子香輕乳茶」。

由Maija Isola設計、誕生於1946年的UNIKKO印花，帶著歡樂與創造力的寓意，這款經典圖案今年迎來60周年。喜茶在這個特別時刻與Marimekko合作，向這個跨越時代的設計致敬，以「Joy in Bloom」面向大眾傳遞喜悅，喚起人們對生活中美好事物的感受。是次聯乘推出一系列主題周邊商品，將經典印花UNIKKO融入日常生活，包括馬克杯、徽章及貼紙等，為人們帶來注入日常生活的喜悅。是次聯乘將於香港、澳門及內地超過100間門店，通過裝飾及裝置，將UNIKKO印花遍佈每個角落。