Marimekko與Petra Börner聯手把玩floral print 將藝術創作與生活緊扣

北歐芬蘭品牌Marimekko以floral pattern聞名，與藝術創作關係密不可分，並一直堅持與世上有趣的藝術家合作，來詮釋品牌獨特的設計理念。今個初夏，來自倫敦的瑞典藝術家Petra Börner，與Marimekko合作推出一系列限量版穿戴式藝術作品，把「The Anatomy of Flower」主題運用到各款時尚單品上。

居於倫敦的Petra Börner，多以繪畫為創作媒介，而且畫風色彩斑斕，氣質風格與Marimekko的出品非常相近。Petra Börner為是次膠囊系列的圖案，受到花卉和自然主題的啟發，創作出色彩鮮豔的抽象作品。她的標誌性抽象線條與大膽用色，花卉綻放的動人姿態，生動展現在圖案中。