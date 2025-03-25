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生活
2025-03-25 10:00:00

Marimekko與Petra Börner聯手把玩floral print 將藝術創作與生活緊扣

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Petra Börner與她的女兒在畫室示範Marimekko新系列。

Petra Börner與她的女兒在畫室示範Marimekko新系列。

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北歐芬蘭品牌Marimekkofloral pattern聞名，與藝術創作關係密不可分，並一直堅持與世上有趣的藝術家合作，來詮釋品牌獨特的設計理念。今個初夏，來自倫敦的瑞典藝術家Petra Börner，與Marimekko合作推出一系列限量版穿戴式藝術作品，把「The Anatomy of Flower」主題運用到各款時尚單品上。

居於倫敦的Petra Börner，多以繪畫為創作媒介，而且畫風色彩斑斕，氣質風格與Marimekko的出品非常相近。Petra Börner為是次膠囊系列的圖案，受到花卉和自然主題的啟發，創作出色彩鮮豔的抽象作品。她的標誌性抽象線條與大膽用色，花卉綻放的動人姿態，生動展現在圖案中。

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瑞典藝術家Petra Börner。 Taide Cactis圖案dress $3,150 Kukkiva Baluns圖案dress $2,895

Petra BörnerMarimekko獨家創作的8幅藝術作品，其中成衣配飾佔用了4幅，分別是EldfamnBalunsCactisBlombom等，這批作品均在赫爾辛基的Marimekko紡織印刷廠製成可穿戴的藝術品。

而家品中的4幅獨家藝術作品，則分別用了Petra Börner的畫作VildmoKraftmoPistillaVildstjälk等，涵蓋在品牌的其餘產品上，包括家品裝飾、Oiva陶瓷杯碟。這些色彩大膽的圖案設計，為一系列Marimekko春季新品增添活力，也讓每位擁有這些作品的人，能夠在日常生活中感受到藝術的魅力。

查詢及選購：http://www.marimekko.hk 

Lierio Eldfamn圖案絲巾 $1,295 Vildstjalk & Kraftmo圖案碟 $795 Pistilla圖案杯 $220
瑞典藝術家Petra Börner。 Marimekko把Petra Börner的畫作融入家具中。 Petra Börner為Marimekko獨家創作8幅藝術作品，其中四幅畫用在春夏季衣裳設計中。

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