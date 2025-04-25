Marimekko X Crocs春風鞋履 帶來色彩繽紛的步伐

Marimekko以設計師Maija Isola於1964年創作的Unikko印花，為今次聯乖的主角，這個抽象花卉圖案，象徵著喜悅與創意。

芬蘭設計師品牌Marimekko，近日與鞋履品牌Crocs首次攜手，推出一款充滿趣味的限量聯乘系列，絕對是時尚界的一大盛事！這對充滿創意的產品，將Marimekko獨具特色的印花藝術，與Crocs舒適休閒鞋履完美結合，將雙方的優點完美融合。

這次聯乘以Marimekko標誌性的Unikko印花為主角，這個由設計師Maija Isola於1964年創作的抽象花卉圖案，象徵著喜悅與創意，讓每雙Crocs鞋履都充滿活力與色彩。在經典的洞洞鞋(Classic Clogs)和增高厚底鞋(Platform Clogs)上看到這些印花，無論是成人或是小朋友，穿上都能感受到春天的快樂朝氣。