Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

來自韓國的美國傳奇街頭品牌Mark Gonzales,近日推出全新夏季短Tee系列,今季設計延續品牌滑板文化,同時加入獨特玩味元素。人氣圖案如ANGEL和 SHMOO,亦被重新演繹,並融入街頭塗鴉風格,讓每件單品都充滿個性。

在這個夏季,

Mark Gonzales又在東京街頭,拍攝新一輯宣傳照,板仔踩著輕盈步伐,盡情釋放自己的潮流態度。品牌的主題「Go with the flow, Live the Moment」正是要傳達這種隨性的生活方式。