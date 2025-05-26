Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

來自韓國的美國傳奇街頭品牌Mark Gonzales，近日推出全新夏季短Tee系列，今季設計延續品牌滑板文化，同時加入獨特玩味元素。人氣圖案如ANGEL和 SHMOO，亦被重新演繹，並融入街頭塗鴉風格，讓每件單品都充滿個性。
在這個夏季，
Mark Gonzales又在東京街頭，拍攝新一輯宣傳照，板仔踩著輕盈步伐，盡情釋放自己的潮流態度。品牌的主題「Go with the flow, Live the Moment」正是要傳達這種隨性的生活方式。
街頭City Boy型格
新系列短Tee，充分展現Mark Gonzales一貫風格，設計運用簡單線條與鮮明色彩，讓穿著者均可輕鬆駕馭街頭風格。品牌標誌性圖案ANGEL和SHMOO，具備多樣表情，結合個性化的字體與塗鴉元素，展現濃厚美式復古風格，讓穿著著隨時穿出夏季City Boy型格。
Mark Gonzales又在今季加入新角色CLUV，這個可愛角色以四葉草為靈感，象徵著幸福和愛。CLUV 的設計會出現在女生系列中，為短Tee、短褲及恤衫增添活潑與幸福感，瞬即成為本季焦點。
除了短 Tee，Mark Gonzales還推出一系列熱賣袋型產品，包括背包和斜揹袋。其中STREET背囊非常受學生和上班族的喜愛，除了容量適中，還能容納15吋手提電腦，搭配舒適網眼背板，背上非常貼心。而大熱的HOBO斜揹袋則以荷葉邊細節增添趣味，既簡約又實用，滿足日常的穿搭需求。