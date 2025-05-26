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生活
2025-05-26 10:00:00

Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

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Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

來自韓國的美國傳奇街頭品牌Mark Gonzales，近日推出全新夏季短Tee系列，今季設計延續品牌滑板文化，同時加入獨特玩味元素。人氣圖案如ANGEL SHMOO，亦被重新演繹，並融入街頭塗鴉風格，讓每件單品都充滿個性。

在這個夏季，

Mark Gonzales又在東京街頭，拍攝新一輯宣傳照，板仔踩著輕盈步伐，盡情釋放自己的潮流態度。品牌的主題「Go with the flow, Live the Moment」正是要傳達這種隨性的生活方式。

 

 

男女同款天使CLUV短袖夏威夷恤衫 $780 女裝CLUV層次感短袖T恤 $480 女裝CLUV麻花針織polo衛衣 $680

街頭City Boy型格

新系列短Tee，充分展現Mark Gonzales一貫風格，設計運用簡單線條與鮮明色彩，讓穿著者均可輕鬆駕馭街頭風格。品牌標誌性圖案ANGELSHMOO，具備多樣表情，結合個性化的字體與塗鴉元素，展現濃厚美式復古風格，讓穿著著隨時穿出夏季City Boy型格。

Mark Gonzales又在今季加入新角色CLUV，這個可愛角色以四葉草為靈感，象徵著幸福和愛。CLUV 的設計會出現在女生系列中，為短Tee、短褲及恤衫增添活潑與幸福感，瞬即成為本季焦點。

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Mark Gonzales的設計，運用簡單線條與鮮明色彩，讓穿著者均可輕鬆駕馭街頭風格。 女裝CLUV短袖衛衣 $540 男女同款天使CLUV短袖夏威夷恤衫 $780

除了短 TeeMark Gonzales還推出一系列熱賣袋型產品，包括背包和斜揹袋。其中STREET背囊非常受學生和上班族的喜愛，除了容量適中，還能容納15吋手提電腦，搭配舒適網眼背板，背上非常貼心。而大熱的HOBO斜揹袋則以荷葉邊細節增添趣味，既簡約又實用，滿足日常的穿搭需求。

 

購買網址：www.markgonzales.com.hk

新版天使可調肩帶Hobo斜孭袋 $540 BASIC背囊 $480 GONZ半月手提袋 $480 天使基本迷你背囊 $480 天使尼龍垂蓋迷你斜孭袋 $380
Mark Gonzales特別去到東京街頭拍攝宣傳照。

Mark Gonzales特別去到東京街頭拍攝宣傳照。

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Mark Gonzales
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