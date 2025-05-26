Mark Gonzales掀街頭熱潮 可愛角色CLUV成新裝亮點

來自韓國的美國傳奇街頭品牌Mark Gonzales，近日推出全新夏季短Tee系列，今季設計延續品牌滑板文化，同時加入獨特玩味元素。人氣圖案如ANGEL和 SHMOO，亦被重新演繹，並融入街頭塗鴉風格，讓每件單品都充滿個性。

在這個夏季，

Mark Gonzales又在東京街頭，拍攝新一輯宣傳照，板仔踩著輕盈步伐，盡情釋放自己的潮流態度。品牌的主題「Go with the flow, Live the Moment」正是要傳達這種隨性的生活方式。