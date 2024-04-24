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生活
2024-04-24 15:32:24

Market Place網店登場 原箱優惠低至6折 紅白酒買滿$500即減$80

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Market Place網店登場 原箱優惠低至6折 紅白酒買滿$500即減$80

Market Place網店登場 原箱優惠低至6折 紅白酒買滿$500即減$80

Market Place推出全新網店，一按極速送到府上，手機應用程式亦可同步於App StoreGoogle Play Store下載！另外，顧客買滿$150，更可選擇到Market Place / 惠康 / 3hreesixty分店免費自取，帶來更便捷的購物體驗。

Market Place網店登場，手機應用程式亦可同步於App Store及Google Play Store下載

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新用戶專享 首張訂單即減$50

由即日起至516日，新用戶(未曾於Market Place / 惠康 / yuu網店購物)Market Place網店首次購物滿$600，結帳時輸入優惠碼“MPNEW50”即減$50

Market Place網店登場，新用戶首單買滿$600即減$50

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買滿$1,000即送限定禮品

此外，即日起至516日，於Market Place網店購物滿$1,000，即可獲贈豐富禮品，包括飛雪礦物質水12x1.5公升 1 寶湖廚莊鮑魚雞粥 3501 Ridel香檳酒杯 (2隻裝) 1 Zonin Prosecco Doc 1821 750毫升1支，四款禮品任選一款，顧客只須於Market Place網店領取優惠券，於購物滿$1,000時將所選禮品加入購物車即享優惠，禮品數量有限，送完即止。

寶湖廚莊鮑魚雞粥 Ridel香檳酒杯 (2隻裝) Zonin Prosecco Doc 1821 飛雪礦物質水12x1.5公升

近萬種貨品 $150可免費網購店取

全新Market Place網店為顧客提供更靈活方便的購物方式，貼心地搜羅近10,000種商品，種類包羅萬有，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類，以及個人護理、母嬰用品等。購物滿$500即免費送到府上，輕鬆選購日常用品；顧客買滿$150，更可選擇於Market Place / 惠康 / 3hreesixty 分店自取。

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原箱貨品低至6 紅白酒買滿$500即減$80

全新Market Place網店必買至筍原箱以低至6折發售，無論汽水、飲品、零食及衞生紙等應有盡有，全面照顧生活所需。

於網店選購紅、白餐酒滿$500即減$80 原箱以低至6折發售，無論汽水、飲品、零食及衞生紙等應有盡有 得寶無香衛生紙 原箱優惠：$89 (75折) 可口可樂 可樂罐裝原箱優惠：$92 (77折) 純甄 原味乳酪飲品原箱優惠：$88 (49折) 嘉頓香蔥薄餅 原箱優惠：$132 (49折)
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