Market Place網店登場 原箱優惠低至6折 紅白酒買滿$500即減$80

Market Place推出全新網店，一按極速送到府上，手機應用程式亦可同步於App Store及Google Play Store下載！另外，顧客買滿$150，更可選擇到Market Place / 惠康 / 3hreesixty分店免費自取，帶來更便捷的購物體驗。

Market Place網店登場，手機應用程式亦可同步於App Store及Google Play Store下載

新用戶專享 首張訂單即減 $50 由即日起至5月16日，新用戶(未曾於Market Place / 惠康 / yuu網店購物)於Market Place網店首次購物滿$600，結帳時輸入優惠碼“MPNEW50”即減$50。

Market Place網店登場，新用戶首單買滿$600即減$50

買滿 $1,000 即送限定禮品 此外，即日起至5月16日，於Market Place網店購物滿$1,000，即可獲贈豐富禮品，包括飛雪礦物質水12x1.5公升 1箱 或 寶湖廚莊鮑魚雞粥 350克1包 或 Ridel香檳酒杯 (2隻裝) 1套 或 Zonin Prosecco Doc 1821 750毫升1支，四款禮品任選一款，顧客只須於Market Place網店領取優惠券，於購物滿$1,000時將所選禮品加入購物車即享優惠，禮品數量有限，送完即止。

近萬種貨品 $150 可免費網購店取 全新Market Place網店為顧客提供更靈活方便的購物方式，貼心地搜羅近10,000種商品，種類包羅萬有，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類，以及個人護理、母嬰用品等。購物滿$500即免費送到府上，輕鬆選購日常用品；顧客買滿$150，更可選擇於Market Place / 惠康 / 3hreesixty 分店自取。