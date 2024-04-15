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2024-04-15 19:33:13

Market Place 2024日本清酒祭 購買2支清酒即享85折/半價換購「雜賀黑糖梅酒」

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Market Place 2024日本清酒祭 購買2支清酒即享85折/半價換購「雜賀黑糖梅酒」

Market Place 2024日本清酒祭 購買2支清酒即享85折/半價換購「雜賀黑糖梅酒」

日本清酒是經典日本國粹，絕對為上乘的佳釀。今日起至52日，Market Place舉辦「2024日本清酒祭」，供應逾百款日本直送的清酒，讓大家感受新一浸夏日清涼滋味！419日奧海城Market Place更將舉行日本清酒祭鏡開儀式，屆時將有專人介紹是次重點推薦的日本清酒和酒造特色，讓你體驗日本祈福傳統，更可試飲各類特色清酒！

各位日本清酒迷千萬不要錯過

今次清酒祭以日本四大列島出產的酒釀為主題，分別是九洲、四國、本洲、北海道，每區的清酒均有特色，既有家傅戶曉的大品牌，亦有本地小酒造小批量生產的地酒，既適合獨自在家小酌，亦適合與親朋好友在聚會中輕飲暖胃！近百款的日本清酒將進駐全港指定Market Place、惠康、3hreesixtyOliver's the Delicatessen分店，凡購買任何2支清酒(500毫升或以上)可獲得85折優惠；購買任何一款場內清酒，更可以半價換購「雜賀黑糖梅酒」720毫升一支(價值HK$100)。凡購物滿HK$500或以上更可享同區免費送貨服務。

Market Place 日本清酒祭精選酒釀 (720 毫升)

天吹生酛純米大吟釀雄町 (杜鵑花酵母)｜產地：九州 優惠價：$369 金陵瀨戶內橄欖純米吟釀｜產地：四國 優惠價：$269 國士無雙純米大吟釀北海道限定版｜產地：北海道 優惠價：$355 越乃寒梅純米大吟釀金無垢｜產地：本州 優惠價：$780

Market Place 2024日本清酒祭

網上訂購優惠期：日起至59

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Market Place 2024日本清酒祭

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