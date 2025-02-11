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2025-02-11 11:00:00

Market Place x 意大利精品超市Mercato Gourmet 必買正宗意大利食材＋和牛半價！

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Market Place x 意大利精品超市Mercato Gourmet 必買正宗意大利食材＋和牛半價！

Market Place x 意大利精品超市Mercato Gourmet 必買正宗意大利食材＋和牛半價！

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情人節留在家中「煮飯仔」一樣夠浪漫！如果正在尋覓高質食材，今個情人節Market Place就與屹立香港逾10年的意大利精品超市 Mercato Gourmet 首度合作，其食材均由意大利家庭式經營農場每星期直送到港，保證優質，而Market Place則挑選20款經典人氣新鮮食材，包括布拉塔芝士、巴馬臣芝士、哥根蘇拿芝士、多款火腿片及莎樂美腸等，另外更有一眾驚喜限時優惠，一於把握機會去掃貨啦！

Market Place與屹立香港逾10年的意大利精品超市 Mercato Gourmet 首度合作 其食材均由意大利家庭式經營農場每星期直送到港

Market Place 限時優惠

是次合作為客人帶來多款高質食材，推介由意大利新鮮進口的布拉塔芝士($96/盒)，由意大利品牌 DELIZIA所出品，口感軟滑，奶香濃郁，可簡單配搭新鮮的番茄，輕鬆製作開胃前菜。另外Maletti 巴瑪火腿16個月($108/包) 都是必買，產自朗吉拉諾山區低鹽熟成，香氣馥郁，甜味獨特，適合配搭麵包或鮮果同吃，又或單吃。主菜方面，當然不少得香煎牛扒，各位不妨選購情人節限定冰鮮黑安格斯心型牛扒($139/件)，冰鮮空運到港，脂肪分布均勻，肉質細緻，牛味濃郁。 另外精選日本和牛半價發售 (折實價 $125至$240/包) ，均為日本九州優質農場貨源，油花完美分布，肉質軟嫩，款式包括肉眼牛扒、燒肉片、火鍋片及肩胛扒等，總有一款合你心意。

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由即日起至2月20日，凡於指定 Market Place 分店*購買 Deliziosa 精選布拉塔芝士系列，即可享有限時買一送一優惠；Maletti 精選巴瑪火腿及聖丹尼爾火腿，買兩件可享第二件半價優惠。此外，部分 Market Place X Mercato Gourmet 意式食材，將同步登陸 Foodpanda，購買 Deliziosa 精選布拉塔芝士系列，同時可享限時買一送一優惠，萬勿錯過。

情人節限定冰鮮黑安格斯心型牛扒($139/件) 由2月12至14日於指定分店有售^ POMONE 急凍朱古力心太軟($38.5/盒) Maletti 聖丹尼爾火腿 ($108/包) 即日起至2月20日享買第二件半價 精選日本和牛半價發售 (折實價 $125至$240/包) 即日起至2月20日於指定分店有售 巴黎之花不記年香檳 Perrier-Jouët Grand Brut NV ($330/支) 優惠期由即日起至2月27日 日本福岡空運甜王士多啤梨($149/盒) 優惠期由即日起至2月9日 Deliziosa 新鮮/有機布拉塔芝士125克($96/盒) 即日起至2月20日享買一送一優惠 Deliziosa 松露布拉塔芝士125克($108/盒) 即日起至2月20日享買一送一優惠 Maletti 巴瑪火腿16個月 ($108/包) 即日起至2月20日享買第二件半價

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