MARNI MARKET登陸K11 Art Mall 兩大新袋款/寫祝福語贏限定手袋/$1,XXX入手輕奢手袋

MARNI MARKET再度回歸，今次的期間限定店位處K11 Art Mall，更帶來WOOL手提包和JERSEY編織袋兩個最新袋款；經典的編織籃亦換上新手挽及不同的編織圖案，另一款FRAME編織袋亦同樣加入新手挽位，攜帶時更方便。臨近聖誕節，限定店更設有特色聖誔樹，上載祝福語到IG，更有機會贏得MARNI MARKET限定手袋！

MARNI MARKET的手袋色彩繽紛，巧妙混搭不同材質，加上價錢不算貴，以編織籃為例，入門價都只是$1,690，以名牌手袋來說非常吸引。而且每次「市集」都會推出限量色調及款式，今次不買下次就未必再見到，因此一向深受港日女生歡迎。 新款印花圖案手袋 今次期間限定店推出新款印花圖案手袋，包括WOOL手提包和JERSEY編織袋，前者以不同色調的羊毛編織而成，組合出不同圖案；後者更是以製衣後廢棄的布料編織而成，可上膀設計平日返工一樣用得著。而MARNI MARKET最標誌的編織籃，亦換上由布條製成的手挽位，並用上不同的編織圖案，相信都會令不少女生心動。當然也不少了日本女生最愛的「吊床包」(Hammock)。

現場亦有一系列全由哥倫比亞工匠手工編製而成的家具及家品，為節日家居添上亮點。而MARNI主線系列的男女服飾和熱賣手袋，亦於是次MARNI MARKET登場，包括經典TRUNK小牛皮手袋、人氣MUSEO綴白色羊毛手挽兩用袋及時尚TRUNK ENVELOPE柔軟小牛皮綴白色羊毛邊斜孭袋等，集優雅與玩味於一身。

IG 遊戲贏 MARNI MARKET 限定手袋 適逢聖誔佳節，品牌特意於期間限定店中央擺放充滿節日氣氛及MARNI特色的聖誔樹，與大家共度佳節，顧客更可即時在以MARNI MARKET主打產品為靈感製作的心意卡上，寫下對閨密摯愛最真摯的佳節祝福，並把心意卡掛於聖誕樹上，創造溫暖窩心的回憶。 為慶祝這個普天同慶的節日，由即日起至2023年1月4日，即場打卡並拍下心意卡上的真摯話語，上載至個人Facebook 或 Instagram 帳戶並標注@marni 及指定hashtags (#marni #MarniMarket #MarniChristmas)，品牌將每星期選出一位內容最有創意的參加者，送出MARNI MARKET限定手袋乙個。