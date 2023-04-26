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生活
2023-04-26 19:24:28

mART6全新概念店 強勢登陸荃灣廣場 新張折扣優惠及著數大放送

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mART6於荃灣廣場開設面積接近3,000呎的全新概念店 (Concept Store)，並推出大量超值限時優惠活動。

mART6於荃灣廣場開設面積接近3,000呎的全新概念店 (Concept Store)，並推出大量超值限時優惠活動。

一站式生活提案所mART6旨在為港人打造以優質掛帥的購物空間。近日mART6於荃灣廣場開設全新概念店 (Concept Store)，全店面積接近3,000呎，引進更多各式各樣精緻又物超所值的新奇產品，當中包括多款產地直送的優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品等，一應俱全。

齊集產地直送優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品

mART6荃灣廣場全新概念店繼續以一目了然的購物路線為店舖佈局，營造簡約和諧氛圍，是 次店內更設有互動區域，日後將舉辦不同體驗活動和工作坊，為顧客帶來更摩登休閒的購物 新體驗。於mART6荃灣廣場全新概念店可購買到一系列產地直送的優質小食、不同種類的健 康美食和新興甜點。而人氣家電產品更是店內必逛焦點，時尚男女絕對不能錯過！

此外，mART6又引入城中廣受歡迎的服飾品牌，包括文青女生必入的minipunch、加拿大瑜伽品牌Titika、與環保有關的ESG運動服飾、主打urban outdoor風格的yamaguest服飾系列及潮流運動品牌Champion等。個人護理亦有不少選擇，如蘊含天然有機認證成份的Aptiva香薰產品和KUSA無線手部按摩器亦是不容錯過的推薦好物。

Doughnut GrounderHappyCamper 背包 Doughnut Macaroon PFC FREE 背包 G Morning Coffee 情人眼裡出柚子咖啡 G Morning Coffee 普洱咖啡 Hunter's手製薯片 白松露味 Kusa 加濕冷風扇 Kusa眼部按摩器 Kusa無線手部按摩器 Kusa膝蓋(膝部)溫熱氣囊按摩 Life Puzzle Mossy mini永生苔蘚畫 Tinbot the collectiable Ultraman 主打urban outdoor風格的yamaguest服飾系列 主打urban outdoor風格的yamaguest服飾系列 主打urban outdoor風格的yamaguest服飾系列 加拿大瑜伽品牌Titika 加拿大瑜伽品牌Titika 加拿大瑜伽品牌Titika

為慶祝荃灣新店開業，mART6推出大量超值限時優惠活動回饋顧客，詳情如下：

第一賞：

折扣大放送 全場服飾產品# 2件九折、# 3件八五折優惠 #下列指定產品除外：

Champion, Titika, Yama Guest, Doughnut, Bethel, Entheos, Gregory, Lespotsac, Marmansk, Nordepack

第二賞：

新店獨家獎賞 發票當現金優惠劵用 於青衣城分店購物， 憑消費發票即可於荃灣新店當現金優惠劵使用*

發票滿$1000即可當$50優惠券

發票滿$2000即可當$150優惠券

發票滿$3000 即可當$300優惠券

*會員限定優惠 *優惠券最低消費$100

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