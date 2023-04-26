mART6全新概念店 強勢登陸荃灣廣場 新張折扣優惠及著數大放送

一站式生活提案所mART6旨在為港人打造以優質掛帥的購物空間。近日mART6於荃灣廣場開設全新概念店 (Concept Store)，全店面積接近3,000呎，引進更多各式各樣精緻又物超所值的新奇產品，當中包括多款產地直送的優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品等，一應俱全。

齊集產地直送優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品 等

mART6荃灣廣場全新概念店繼續以一目了然的購物路線為店舖佈局，營造簡約和諧氛圍，是 次店內更設有互動區域，日後將舉辦不同體驗活動和工作坊，為顧客帶來更摩登休閒的購物 新體驗。於mART6荃灣廣場全新概念店可購買到一系列產地直送的優質小食、不同種類的健 康美食和新興甜點。而人氣家電產品更是店內必逛焦點，時尚男女絕對不能錯過！

此外，mART6又引入城中廣受歡迎的服飾品牌，包括文青女生必入的minipunch、加拿大瑜伽品牌Titika、與環保有關的ESG運動服飾、主打urban outdoor風格的yamaguest服飾系列及潮流運動品牌Champion等。個人護理亦有不少選擇，如蘊含天然有機認證成份的Aptiva香薰產品和KUSA無線手部按摩器亦是不容錯過的推薦好物。