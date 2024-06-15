mART6 3周年慶購物狂賞 低於4折搶購限量福袋

一站式生活提案所mART6三週年慶購物狂賞現正展開！為回饋廣大顧客一直以來的支持，mART6特別推出一系列購物狂賞活動，讓顧客享受前所未有的優惠，如限量福袋、指定日子消費高達三倍積分、精選服飾低至半價、精選生活百貨85折優惠及網上商店指定產品限定66折優惠等，讓大家輕鬆入手心儀好物。

低於 4 折搶購限量福袋

於活動期間，最引人注目的優惠是以低於4折的價格搶購限量福袋，3款不同定價的福袋齊集了多款mART6精心挑選的優質商品，當中包括美食、日用品、手袋、時尚服飾及配飾等，應有盡有！特別設計的透明福袋，上面印有兩隻穿著傳統和服、由mART6自家設計的貓咪圖案，充滿日本風情。不論是貓咪愛好者還是日系文化愛好者都不容錯過！