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2023-06-15 18:59:03

Marvel迷必入｜CASETiFY首度聯乘「蜘蛛俠」推蜘蛛俠及毒魔手機殼/AirPods保護殼/充電器

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Marvel迷必入｜CASETiFY首度聯乘「蜘蛛俠」推蜘蛛俠及毒魔手機殼/AirPods保護殼/充電器

Marvel迷必入｜CASETiFY首度聯乘「蜘蛛俠」推蜘蛛俠及毒魔手機殼/AirPods保護殼/充電器

手機配件品牌CASETiFY首度與Marvel聯乘，以旗下超級英雄角色「蜘蛛俠」為主題，推出一系列全新電子配件，包括手機殼、 AirPods保護殼、AirTag掛環及Apple Watch錶帶等。蜘蛛俠粉絲可由即日起透過casetify.com登記優先選購名單，以搶先於6 29日開售當天購買聯乘系列產品。

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聯乘系列備有多款手機殼，包括強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼及 Bounce極強防摔手機殼等，適用於指定iPhoneSamsung，以至Google Pixel手機。手機殼亦備有角色「毒魔」，沿用同出一轍的設計風格，製成專屬Venom面罩設計手機殼和戰衣設計手機殼。

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除了手機殼之外，聯乘產品亦延伸至一系列AirPodsAirPods Pro AirPods Pro Max保護殼、AirTag掛環、Apple Watch錶帶、磁力無線充電器、MagSafe卡套、MagSafe便攜充電器保護套、手機掛繩、MacBookiPad保護殼等電子配件。系列更特別推出「毒魔」AirPods Max 保護殼以及採用 3D 蜘蛛網設計的「蜘蛛俠」AirPods 保護殼。產品售價由$279起，各位忠粉記得不要錯過。

AirPods保護殼 Collectible Spider-Web Cover Magnetic Wireless Charger $399 聯乘產品延伸至一系列AirPods保護殼、AirTag掛環、磁力無線充電器、MagSafe便攜充電器保護套、手機掛繩等及MacBook及iPad保護殼等。
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