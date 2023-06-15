Marvel迷必入｜CASETiFY首度聯乘「蜘蛛俠」推蜘蛛俠及毒魔手機殼/AirPods保護殼/充電器

手機配件品牌CASETiFY首度與Marvel聯乘，以旗下超級英雄角色「蜘蛛俠」為主題，推出一系列全新電子配件，包括手機殼、 AirPods保護殼、AirTag掛環及Apple Watch錶帶等。蜘蛛俠粉絲可由即日起透過casetify.com登記優先選購名單，以搶先於6月 29日開售當天購買聯乘系列產品。

聯乘系列備有多款手機殼，包括強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼及 Bounce極強防摔手機殼等，適用於指定iPhone、Samsung，以至Google Pixel手機。手機殼亦備有角色「毒魔」，沿用同出一轍的設計風格，製成專屬Venom面罩設計手機殼和戰衣設計手機殼。