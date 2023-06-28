Marvel迷留意｜百事可樂別注版蜘蛛俠罐 赢限量電影禮品/珍藏人偶/啤牌/行李牌

奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將於今個夏天登場，百事可樂與電影聯乘推出期間限定「百事可樂無糖x蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙別注版罐」，別注版罐罐身刻上「蜘蛛俠」電影造型，極具收藏價值。而百事可樂無糖青檸味亦同步登場，以青檸為夏日帶來極致暢爽快感。

飛躍蜘蛛宇宙別注版罐 型格黑罐刻上「蜘蛛俠」 《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》今夏登場，動畫講述穿梭於紐約布魯克林大街小巷守護居民的「蜘蛛俠」麥爾斯，跟桂恩史德西重逢後，被神秘力量帶領進入一個充滿各式各樣「蜘蛛俠」的多元宇宙的一系列故事。百事可樂無糖的型格黑罐刻上「蜘蛛俠」躍動的電影造型，充滿動感，極具收藏價值，一眾Marvel及蜘蛛俠記得入手。

另一款全新百事可樂無糖青檸味 (PEPSI BLACK LIME) 為夏日帶來CHILL爽滋味，無糖配方配以清爽青檸口味，青檸微酸的味道令口感更豐富，為夏日帶來極致暢快感覺。百事可樂無糖原有型格黑罐上加上清新的青檸圖案，非常搶眼。

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