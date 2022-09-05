Marvel｜蜘蛛俠誕生60週年 LOG-ON設主題專區 獨家精品粉絲必搶！

Marvel英雄蜘蛛俠（Spider-Man）向來受歡迎，自去年《蜘蛛俠：不戰無歸》電影上映後更令這經典角色人氣一時無兩！適逢蜘蛛俠誕生60週年，LOG-ON由9月1日至21日特設「Sixty Amazing Years蜘蛛俠驚奇誕生60年」主題專區，搜羅多款首次在香港亮相的獨家精品，以及蜘蛛俠60週年紀念版Cosbaby (S) 迷你珍藏人偶，Marvel粉絲必搶！
獨家Marvel原創蜘蛛俠精品
適逢蜘蛛俠誕生的重要日子，LOG-ON於多間分店的「蜘蛛俠驚奇誕生60年」主題專區精心設計了蜘蛛俠打卡位，以漫畫風格和標誌性的紅、藍兩色，復刻出蜘蛛俠招牌的翻躍噴絲動作，讓一班粉絲欣賞兼打卡。另外主題專區更引入多款香港首度登場的獨家Marvel原創蜘蛛俠生活精品，包括蜘蛛俠漫畫風滑板($340)、蜘蛛俠主題菲林相機($248)、蜘蛛俠造型簇絨地墊($649)、蜘蛛俠款手機殼($179)等等。
Hot Toys 「蜘蛛俠60週年紀念版」Cosbaby (S)
談起Marvel玩具當然不少得玩具模型品牌Hot Toys的出品，是次蜘蛛俠主題專區亦隆重推出三款Hot Toys的「蜘蛛俠60週年紀念版Cosbaby (S) 迷你珍藏人偶」，包括：蜘蛛俠、蜘蛛俠(電視版)、及蜘蛛俠(夜色版)。而一系列Hot Toys《蜘蛛俠：不戰無歸》Cosbaby (S) 迷你珍藏人偶、《蜘蛛俠：不戰無歸》和電玩遊戲《Marvel’s Spider-Man》Cosbi 盲盒迷你珍藏人偶亦同步於LOG-ON 發售，「蜘蛛迷」千萬不能錯過！