Marvel｜蜘蛛俠誕生60週年 LOG-ON設主題專區 獨家精品粉絲必搶！

Marvel英雄蜘蛛俠（Spider-Man）向來受歡迎，自去年《蜘蛛俠：不戰無歸》電影上映後更令這經典角色人氣一時無兩！適逢蜘蛛俠誕生60週年，LOG-ON由9月1日至21日特設「Sixty Amazing Years蜘蛛俠驚奇誕生60年」主題專區，搜羅多款首次在香港亮相的獨家精品，以及蜘蛛俠60週年紀念版Cosbaby (S) 迷你珍藏人偶，Marvel粉絲必搶！

獨家Marvel原創蜘蛛俠精品 適逢蜘蛛俠誕生的重要日子，LOG-ON於多間分店的「蜘蛛俠驚奇誕生60年」主題專區精心設計了蜘蛛俠打卡位，以漫畫風格和標誌性的紅、藍兩色，復刻出蜘蛛俠招牌的翻躍噴絲動作，讓一班粉絲欣賞兼打卡。另外主題專區更引入多款香港首度登場的獨家Marvel原創蜘蛛俠生活精品，包括蜘蛛俠漫畫風滑板($340)、蜘蛛俠主題菲林相機($248)、蜘蛛俠造型簇絨地墊($649)、蜘蛛俠款手機殼($179)等等。