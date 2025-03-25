MaskOn推出迪士尼生活用品系列 逾30款周邊商品/米奇手掌擺設限量600隻

本地設計品牌MO (MaskOn)首次推出迪士尼生活用品系列，打造充滿趣味的MO 迪士尼期間限定店，發售多達30款周邊商品。系列運用「Mood Series」的14種顏色，將迪士尼經典角色融入品牌各式各樣的日常用品中。除了標誌性的口罩及首次推出的消毒噴霧盲盒外，更帶來多款時尚與實用兼備的單品，包括迪士尼掛牆鐘、限量600隻米奇手家居擺設（經典黑白色及粉紅色各300隻）、玻璃杯套裝、洗水T恤及手提布袋等。

家居擺設點綴家中角落 MO迪士尼生活用品系列最受注目的產品，相信是迪士尼掛牆鐘及限量600隻迪士尼米奇手家居擺設。白色為主調的掛牆鐘，由米奇一雙手化身時針和分針，米妮、唐老鴨、布魯托及高飛則巧妙地融入時鐘的數字中，玩味創意十足。迪士尼米奇手家居擺設完美還原米奇標誌性手掌，包括經典黑白及粉紅兩色，各限量300隻。米奇雙手能靈活收納生活家居小物，寓意釋放日常各種微小束縛。

迪士尼角色口罩與消毒噴霧盲盒 MO設計團隊將迪士尼角色融入品牌經典口罩和Nano-EO噴霧產品中，印有米奇與好友可愛圖案的口罩，時刻保護大家的健康，各個角色個性分別配搭各種Mood Series顏色。Nano-EO 消毒噴霧首次以盲盒形式亮相，噴霧印上米奇的5種情感面貌，配上5種標誌性的迷人香氣。

視覺系玻璃杯套裝 玻璃杯套裝飾有各迪士尼角色組合的圖案，更可以堆疊形式呈現有趣的視覺效果，轉化成故事。迪士尼系列飲品袋及飯盒布袋，可放置飲品和飯盒，是上班、上學、休閒野餐及戶外探險的必備。

MO亦推出時尚的迪士尼服裝與飾品：炭灰色主調的迪士尼系列洗水Tee，以洗水工藝打造褪色效果，背面印上色彩鮮明的復古米奇圖案；迪士尼系列手提布袋百搭簡約。另有亞克力鑰匙圈，提供米奇與米妮、唐老鴨、高飛及大鼻與鋼牙4款選擇。

希慎廣場門市化身限定店 銅鑼灣希慎廣場的MO門市即日起變身成MO迪士尼期間限定店，置有巨大版本的米奇手掌，仿如邀請大家步入這個充滿玩味的限定店，米奇與好友俏皮可愛的精品貫穿店內每個角落，營造充滿趣味氛圍。

MO 迪士尼期間限定店 MO 迪士尼期間限定店 日期：即日起 地址：香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場B1 層B103 號鋪 營業時間：上午11時 – 晚上9時