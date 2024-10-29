Matin Kim首間香港專門店登陸銅鑼灣 Ivy So @COLLAR示範時尚舒適文化+新店優惠

Matin Kim進駐香港 首間專門店登陸銅鑼灣 Ivy So @COLLAR示範時尚舒適文化

韓國潮流品牌Matin Kim最近進駐香港，在銅鑼灣啟超道開設首間香港專門店！品牌於開幕當日特別邀請COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）率先參觀及預覽早秋系列，體驗韓國女生追求的時尚舒適文化。新店佔地約1,500呎，展示品牌多款經典產品及最新季節性商品，裝橫亦以首爾專門店為藍本，採用品牌一貫粗獷、自由和自然美學，營造獨特風格的零售空間。

開幕限定購物禮遇 Matin Kim 以極簡舒適美學之中融入城市街頭風格，憑著富有設計感的服裝和配飾系列，打造多樣化的日常單品，常見設計元素包括破洞牛仔布、精細縫線、手工刺繡和金屬配飾等，將基本款式轉化成別具個性的單品。Matin Kim標誌鮮明出眾，品牌在韓國甚至亞洲也大受歡迎，更經常出現售罄的情況，其後品牌便開始擴張至日本不同地區，早前在日本名古屋開設期間限定店，更吸引大批排隊人潮。Matin Kim預告會推出多個開幕限定購物禮遇，詳情可留意Matin Kim社交平台（IG: matinkim_magazine_hk）更新。

Matin Kim 2024 早秋系列 「 Ready, Set, Ok 」 首間Matin Kim香港專門店，同步帶來Matin Kim 2024 早秋系列「Ready, Set, Ok」，系列記錄了季節性單品的創作過程，以T 恤、皮革手袋、牛津鞋，及錢包、卡片夾等配飾，打造出不失個性的多元化造型。

Matin Kim 香港專門店 地址：香港銅鑼灣啟超道10號地下 營業時間：早上11時至晚上10時