Max下月登陸香港 包括HBO/哈利波特/DC宇宙/卡通頻道

Max的節目包括賣座電影、獨創劇集、經典節目、引人入勝的真實故事以及家庭最愛。Max匯集各種類型娛樂內容，包括HBO、哈利波特、DC 宇宙、卡通頻道、Max 原創系列等深受歡迎的品牌；亦有多部荷李活熱門電影；以及 Discovery頻道、TLC 、AFN、Food Network、ID 和 HGTV的精彩節目。

作為 HBO 原創系列的獨家串流平台，Max 將於11月19日推出延伸自廣闊《沙丘》宇宙的《沙丘：預言》，另外亦有《權力遊戲》、《龍族前傳》、《老友記》、《最後生還者》和《白蓮花大飯店》等，最新劇集包括《TheSex Lives of College Girls》、《The Penguin》和《The Franchise》亦會在 Max 上架。全新 DC Studios 的首部成人動畫系列《Creature Commandos》，由 James Gunn 編寫和監製，將於12月5 日在Max首播。