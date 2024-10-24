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生活
2024-10-24 14:52:00

Max 11月登陸香港 包括HBO/哈利波特/DC宇宙/卡通頻道 月費$78起！

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Max下月登陸香港 包括HBO/哈利波特/DC宇宙/卡通頻道

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華納兄弟探索集團(Warner BrosDiscovery)旗下的串流服務Max 將於下月19日正式登陸香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及台灣。品牌今日宣布收費方案，即睇詳情！

Max下月登陸香港 包括HBO/哈利波特/DC宇宙/卡通頻道

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Max的節目包括賣座電影、獨創劇集、經典節目、引人入勝的真實故事以及家庭最愛。Max匯集各種類型娛樂內容，包括HBO、哈利波特、DC 宇宙、卡通頻道、Max 原創系列等深受歡迎的品牌；亦有多部荷李活熱門電影；以及 Discovery頻道、TLC AFNFood NetworkID HGTV的精彩節目。

作為 HBO 原創系列的獨家串流平台，Max 將於11月19日推出延伸自廣闊《沙丘》宇宙的《沙丘：預言》，另外亦有《權力遊戲》、《龍族前傳》、《老友記》、《最後生還者》和《白蓮花大飯店》等，最新劇集包括《TheSex Lives of College Girls》、《The Penguin》和《The Franchise》亦會在 Max 上架。全新 DC Studios 的首部成人動畫系列《Creature Commandos》，由 James Gunn 編寫和監製，將於12月5 日在Max首播。

 

 

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The Last of Us Dune Part Two Harry Potter and the Goblet of Fire Friends Sex and the City Adventure Time The Conjuring Max公布香港收費方案

11 19 日起，訂戶可享受升級串流觀賞體驗，用戶可以在多個裝置上使用 Max，包括手機、平板電腦、電腦、電視、和其他主要裝置平台, 包括指定市場的 Apple Vision Pro。訂戶可建立最多五個獨立的個人檔案，每個檔案可自訂角色作為頭像，並透過其觀看習慣作出個人化推薦。

Max 將提供不同訂閱方案以供選擇，可在 www.max.com註冊訂閱，或通過應用程式商店如 Apple Store Google Play ，以及第三方服務供應商訂閱 Max

Max香港收費方案

標準方案（月費：$78；年費：$780

同時使用 2 部裝置觀看

全高清影片解析度

跨裝置觀看功能，包括電視

下載多達 30 套影片以便隨時隨地觀賞

高級方案（月費：$98；年費：$980

同時使用 4 部裝置觀看

4K UHD Dolby Atmos（按影片而定）

跨裝置觀看功能，包括電視

下載多達 100 套影片以便隨時隨地觀賞（設有上限）

Max公布香港收費方案

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