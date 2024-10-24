Max下月登陸香港 包括HBO/哈利波特/DC宇宙/卡通頻道

華納兄弟探索集團(Warner Bros﹒Discovery)旗下的串流服務Max， 將於下月19日正式登陸香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及台灣。品牌今日宣布收費方案，即睇詳情！
Max的節目包括賣座電影、獨創劇集、經典節目、引人入勝的真實故事以及家庭最愛。Max匯集各種類型娛樂內容，包括HBO、哈利波特、DC 宇宙、卡通頻道、Max 原創系列等深受歡迎的品牌；亦有多部荷李活熱門電影；以及 Discovery頻道、TLC 、AFN、Food Network、ID 和 HGTV的精彩節目。
作為 HBO 原創系列的獨家串流平台，Max 將於11月19日推出延伸自廣闊《沙丘》宇宙的《沙丘：預言》，另外亦有《權力遊戲》、《龍族前傳》、《老友記》、《最後生還者》和《白蓮花大飯店》等，最新劇集包括《TheSex Lives of College Girls》、《The Penguin》和《The Franchise》亦會在 Max 上架。全新 DC Studios 的首部成人動畫系列《Creature Commandos》，由 James Gunn 編寫和監製，將於12月5 日在Max首播。
由 11 月 19 日起，訂戶可享受升級串流觀賞體驗，用戶可以在多個裝置上使用 Max，包括手機、平板電腦、電腦、電視、和其他主要裝置平台, 包括指定市場的 Apple Vision Pro。訂戶可建立最多五個獨立的個人檔案，每個檔案可自訂角色作為頭像，並透過其觀看習慣作出個人化推薦。
Max 將提供不同訂閱方案以供選擇，可在 www.max.com註冊訂閱，或通過應用程式商店如 Apple Store 和 Google Play ，以及第三方服務供應商訂閱 Max。
Max香港收費方案
標準方案（月費：$78；年費：$780）
● 同時使用 2 部裝置觀看
● 全高清影片解析度
● 跨裝置觀看功能，包括電視
● 下載多達 30 套影片以便隨時隨地觀賞
高級方案（月費：$98；年費：$980）
● 同時使用 4 部裝置觀看
● 4K UHD 和 Dolby Atmos（按影片而定）
● 跨裝置觀看功能，包括電視
● 下載多達 100 套影片以便隨時隨地觀賞（設有上限）